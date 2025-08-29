Українська делегація у США: Зеленський розповів, про що Київ говоритиме з Вашингтоном

Україна вже має зобов’язання партнерів на понад $1,5 млрд у межах програми PURL

Українська делегація під час візиту до США планує зосередитися на прискоренні програми закупівлі зброї PURL та дипломатичному треку, зокрема щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу 29 серпня, передає кореспондент «Главкома».

За словами українського лідера, першочерговим завданням є пришвидшення роботи фінансового коридору у межах програми PURL. Україна вже має підтверджені внески від Данії, Норвегії та Швеції на суму $500 млн, Німеччини – ще на $500 млн, Канади – також на $500 млн та Бельгії – на $100 млн. Київ очікує на оперативніше постачання озброєння за цими зобов’язаннями.

Другим ключовим питанням делегації стане дипломатія. На тлі масованих російських обстрілів українські представники ініціювали термінове засідання Радбезу ООН, де позицію держави представить прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона проведе зустрічі з американським бізнесом та потенційними інвесторами.

Окремо відбудуться переговори з представниками Білого дому для формування спільної позиції перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. З українського боку в цих консультаціях братимуть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та постпред України в ООН Сергій Кислиця. Вони зустрілися зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом, а також координуватимуть роботу з держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Також Зеленський додав, після консультацій із європейськими партнерами, які відбудуться вже наступного тижня, Україна представить США своє бачення архітектури безпеки, щоб уніфікувати підхід і вийти на переговори з чіткою позицією.

Нагадуємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею вже провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Раніше «Главком» писав, писав, що президент Володимир Зеленський визначив три ключові компоненти, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України.