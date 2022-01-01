  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наукова співробітниця музею у Рівному Ольга Морозова розповіла, чим прикрашали ялинки пів століття тому - Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Наукова співробітниця музею у Рівному Ольга Морозова розповіла, чим прикрашали ялинки пів століття тому
    фото: suspilne.media

    Найстаріша у колекції – вирізана і наклеєна на картон ілюстрація, зроблена наприкінці 50-х років

    Саморобні картонні, виготовлені артілями з вати, скляні, розписані вручну та в дусі «хрущовської» епохи. Усе це новорічні прикраси, якими в різні роки рівняни прикрашали ялинки у своїх оселях. Ретроіграшкову підбірку із фондів обласного краєзнавчого музею журналістам «Суспільного» продемонструвала наукова співробітниця Ольга Морозова.

    Музейниця демонструє «Жабу на равлику» – неординарну іграшку, яка на фабриці не випускалась.

    «У 60-х роках були артілі, які забезпечували іграшками своє місто. Зроблена із вати, обтягнута ще папером і потім пофарбована і залакована. До таких іграшок належить і така морквина», – розповідає Ольга Морозова.

    Найстаріша у колекції – вирізана і наклеєна на картон ілюстрація, зроблена наприкінці 50-х років. Через 10 років іграшки теж роблять з картону, але пресованого, деякі оздоблюють фольгою.

    А ще наприкінці 60-х з'являються прикраси зі скла. Вони різняться кольором, розмірами й формою та знаменують тогочасну епоху.

    «Усі знаємо 60-ті роки Хрущова з його кукурудзою. Це теж 60-ті роки такі мінііграшки».

    Це на такі маленькі настільні ялиночки і для хрущовок – саме вони підходили», – розповідає наукова співробітниця.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)
    фото: suspilne.media

    А ці іграшки зроблені з міцного скла, вони майже не б'ються. Ольга Морозова припускає, що їх виготовляли для установ – палаців культури, садочків.

    А ще 60-ті роки – це поява іграшок-персонажів із казок.

    «Було 150 років з дня народження Пушкіна і починаються іграшки, присвячені його казкам. Якщо маєте іграшку з прищіпкою, не помилитеся, це саме 60-ті роки», – розповідає наукова співробітниця.

    І по промальовці обличчя, і по самому склу, і по колірній гамі можна відрізнити старішу іграшку 60-х років від 70-х, де починає з'являтися яскравий колір. Ну і починають у 70-х вже з'являтися цілі серії іграшок, які мають різноманітне розфарбування.

    «По іграшці можна сказати і охарактеризувати якусь дату. Ми пам'ятаємо фільм «Карнавальна ніч» і пісня про 5 хвилин. Актуальними були такі іграшки, де зупинився час на без 5-ти 12», – додає Ольга Морозова.

    А ще ялинки прикрашали «бурульками».

    Верхівка, як правило, була зірка, у 80-х роках могла і світитися, вмикатися в електрику.

    Наприкінці 80-х-початку 90-х через, ймовірно, проблему зі склом, почали виготовляти пластмасові іграшки.

    Іграшки-кулі – це взагалі тема для окремого сюжету, каже Ольга Морозова. Вони походять від яблук, якими 200 років тому прикрашали новорічні дерева в Німеччині.

    «Але в один рік у Німеччині був неврожай на яблука і до Нового року вони вже не долежали. І був соціальний запит на круглу іграшку і зробили зі скла. Ця скляна куля мандрує майже два століття по всіх країнах Європи», – додає наукова співробітниця.

    «Повертається традиція на іграшки ручної роботи. А якщо брати історію іграшки, то ми повертаємося на самий початок, коли виготовлення – це була домашня родинна атмосфера, всі сідали і всі її робили», – додає Ольга Морозова.

    Раніше повідомлялося, що у пенсіонера із села Нараєва на Закарпатті хвойні дерева мають екзотичне вбрання. Кількадесят хвойних дерев, які ростуть по периметру на території домогосподарства Віктора Свищо, господар у ці передноворічні дні прикрасив гноєм, скропив коров’яком, ще й побризкав їх вапном.

    Також для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва комунальники обробили ялинки та сосни спеціальними засобами – репілентами. На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах.

    Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилився контроль за охороною лісів.

    Теги: викрадення місто фільм час пісня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)