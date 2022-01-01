Жаба на равлику, кукурудза, бурульки: працівники музею показали новорічні ретро-іграшки (фото)

Найстаріша у колекції – вирізана і наклеєна на картон ілюстрація, зроблена наприкінці 50-х років

Саморобні картонні, виготовлені артілями з вати, скляні, розписані вручну та в дусі «хрущовської» епохи. Усе це новорічні прикраси, якими в різні роки рівняни прикрашали ялинки у своїх оселях. Ретроіграшкову підбірку із фондів обласного краєзнавчого музею журналістам «Суспільного» продемонструвала наукова співробітниця Ольга Морозова.

Музейниця демонструє «Жабу на равлику» – неординарну іграшку, яка на фабриці не випускалась.

«У 60-х роках були артілі, які забезпечували іграшками своє місто. Зроблена із вати, обтягнута ще папером і потім пофарбована і залакована. До таких іграшок належить і така морквина», – розповідає Ольга Морозова.

Найстаріша у колекції – вирізана і наклеєна на картон ілюстрація, зроблена наприкінці 50-х років. Через 10 років іграшки теж роблять з картону, але пресованого, деякі оздоблюють фольгою.

А ще наприкінці 60-х з'являються прикраси зі скла. Вони різняться кольором, розмірами й формою та знаменують тогочасну епоху.

«Усі знаємо 60-ті роки Хрущова з його кукурудзою. Це теж 60-ті роки такі мінііграшки».

Це на такі маленькі настільні ялиночки і для хрущовок – саме вони підходили», – розповідає наукова співробітниця.

А ці іграшки зроблені з міцного скла, вони майже не б'ються. Ольга Морозова припускає, що їх виготовляли для установ – палаців культури, садочків.

А ще 60-ті роки – це поява іграшок-персонажів із казок.

«Було 150 років з дня народження Пушкіна і починаються іграшки, присвячені його казкам. Якщо маєте іграшку з прищіпкою, не помилитеся, це саме 60-ті роки», – розповідає наукова співробітниця.

І по промальовці обличчя, і по самому склу, і по колірній гамі можна відрізнити старішу іграшку 60-х років від 70-х, де починає з'являтися яскравий колір. Ну і починають у 70-х вже з'являтися цілі серії іграшок, які мають різноманітне розфарбування.

«По іграшці можна сказати і охарактеризувати якусь дату. Ми пам'ятаємо фільм «Карнавальна ніч» і пісня про 5 хвилин. Актуальними були такі іграшки, де зупинився час на без 5-ти 12», – додає Ольга Морозова.

А ще ялинки прикрашали «бурульками».

Верхівка, як правило, була зірка, у 80-х роках могла і світитися, вмикатися в електрику.

Наприкінці 80-х-початку 90-х через, ймовірно, проблему зі склом, почали виготовляти пластмасові іграшки.

Іграшки-кулі – це взагалі тема для окремого сюжету, каже Ольга Морозова. Вони походять від яблук, якими 200 років тому прикрашали новорічні дерева в Німеччині.

«Але в один рік у Німеччині був неврожай на яблука і до Нового року вони вже не долежали. І був соціальний запит на круглу іграшку і зробили зі скла. Ця скляна куля мандрує майже два століття по всіх країнах Європи», – додає наукова співробітниця.

«Повертається традиція на іграшки ручної роботи. А якщо брати історію іграшки, то ми повертаємося на самий початок, коли виготовлення – це була домашня родинна атмосфера, всі сідали і всі її робили», – додає Ольга Морозова.

Раніше повідомлялося, що у пенсіонера із села Нараєва на Закарпатті хвойні дерева мають екзотичне вбрання. Кількадесят хвойних дерев, які ростуть по периметру на території домогосподарства Віктора Свищо, господар у ці передноворічні дні прикрасив гноєм, скропив коров’яком, ще й побризкав їх вапном.

Також для попередження викрадення хвойних дерев із парків і скверів Києва комунальники обробили ялинки та сосни спеціальними засобами – репілентами. На вулиці вони не завдають ніякого шкідливого впливу, але якщо таку ялинку чи сосну занести до приміщення, речовина почне виділяти стійкий неприємний запах.

Напередодні новорічних свят у Києві та Київській області посилився контроль за охороною лісів.