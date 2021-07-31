Знав три мови і вивів новий сорт троянд. 31 липня народився Луї Де Фюнес

Луї де Фюнес знявся у 153 фільмах, переважно це були комедії

31 липня виповнюється 107 років від дня народження видатного французького актора, що працював переважно у комедійному жанрі, Луї де Фюнеса.

Актор народився у місті Курбевуа, що у Франції, в іспанській аристократичній сім'ї. Батько Луї – Карлос де Фюнес де Галарса працював юристом. Про матір відомо мало. Луї переконував, що свій акторський хист і образ скупого буржуа успадкував саме від своєї матері. У дитинстві де Фюнес мав прізвисько «Фюфю». Хлопчик досить вільно говорив трьома мовами: французькою, іспанською та англійською, захоплювався малюванням і грою на фортепіано. Дитинство де Фюнеса не було щасливим і він не пов'язував себе з мистецтвом. Частину життя пропрацював бухгалтером, кушніром і навіть чистив взуття. Улюбленим заняттям Луї була гра на фортепіано, і згодом він виконував джаз. Він обожнював займатися музикою і часто писав власні п'єси. Замолоду виступав на паризьких сценах як комік. Він захоплювався цим, адже йому подобалася публіка.

Будучи викладачем сольфеджіо в Парижі 1942 року, під час окупації Франції німецькими військами, де Фюнес закохався в секретарку Жанну Августину де Бартелемі де Мопассан. Жанна була нащадком знаменитого письменника Гі де Мопассана. Почуття виявилися взаємними, і 22 вересня 1943 року закохані побралися. Разом вони прожили сорок років до кончини де Фюнеса у 1983 році. У цьому шлюбі в Луї виросло два сини – Патрік і Олів'є. Після закінчення війни Луї випробовував свої акторські здібності і знявся у фільмі «Барбізонські спокуси». Це стало початком його акторської кар'єри.

За даними Вікіпедії, Луї де Фюнес знявся у 153 фільмах. В одному фільмі виступив режисером, а також був сценаристом шести кінострічок. Найвідомішими стрічками за його участю була серія фільмів «Жандарми». Часто грав скупих, запальних і перекірливих персонажів. Геніально втілив роль комісара поліції у кінокартині «Фантомас».

За неперевершену акторську майстерність отримав нагороду «Сезар» у 1980 році. (фільм «Скупий»). Кавалер Ордену Почесного Легіону 1973.

Луї де Фюнес мав хобі – садівництво. Він любив садити квіти і доглядати за ними, міг багато днів поспіль залишатись у саду, і це йому не набридало. Таке захоплення садівництвом виявив у своїх фільмах. Вивів новий сорт троянд, який назвали його іменем.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 15 липня, у віці 70 років не стало російського музиканта і актора Петра Мамонова, який три тижні провів у реанімації з коронавірусом. Він помер в Москві в лікарні на Комунарці.