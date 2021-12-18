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    В Австрії дозволили медичний суїцид

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    Влада Австрії узаконила право тяжкохворих громадян на медичний суїцид - В Австрії дозволили медичний суїцид
    Влада Австрії узаконила право тяжкохворих громадян на медичний суїцид
    фото з відкритих джерел

    З 2022 року люди з хронічними або невиліковними захворюваннями зможуть зголоситися піти з життя шляхом медичного суїциду

    Парламент Австрії схвалив закон, який дозволяє тяжкохворим громадянам приймати рішення щодо власної смерті за певних обставин. Про це повідомляє Associated Press (AP).

    Таким чином, з 2022 року люди з хронічними або невиліковними захворюваннями зможуть зголоситися піти з життя шляхом медичного суїциду. Їх волевиявлення буде передано нотаріусу та юристу, надалі необхідно буде підтвердження їх дієздатності та діагнозу.

    Після юридичного затвердження громадянам передадуть список аптек, у яких можна придбати ліки асистованого суїциду.

    При цьому для решти населення перелік зазначених аптек не публікуватиметься. При цьому активна допомога у самогубстві залишається в Австрії незаконною.

    Раніше стало відомо, що капсула для добровільної евтаназії компанії Sarco пройшла юридичну експертизу в Швейцарії. Тепер її на законних підставах можуть використовувати та розповсюджувати у країні. Капсула, створена на 3D-принтері, активується зсередини людиною, яка хоче померти. Вона заповнюється азотом, у результаті людина виявляється без кисню, але не відчуває неприємних відчуттів.

    Евтаназія – припинення життя людини у швидкий та безболісній спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання та більше не хочуть терпіти біль. Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».

    У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.

    Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.

    У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.

    Теги: Австрія закон смерть ліки населення евтаназія
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    В Австрії дозволили медичний суїцид