В Австрії дозволили медичний суїцид

З 2022 року люди з хронічними або невиліковними захворюваннями зможуть зголоситися піти з життя шляхом медичного суїциду

Парламент Австрії схвалив закон, який дозволяє тяжкохворим громадянам приймати рішення щодо власної смерті за певних обставин. Про це повідомляє Associated Press (AP).

Таким чином, з 2022 року люди з хронічними або невиліковними захворюваннями зможуть зголоситися піти з життя шляхом медичного суїциду. Їх волевиявлення буде передано нотаріусу та юристу, надалі необхідно буде підтвердження їх дієздатності та діагнозу.

Після юридичного затвердження громадянам передадуть список аптек, у яких можна придбати ліки асистованого суїциду.

При цьому для решти населення перелік зазначених аптек не публікуватиметься. При цьому активна допомога у самогубстві залишається в Австрії незаконною.

Раніше стало відомо, що капсула для добровільної евтаназії компанії Sarco пройшла юридичну експертизу в Швейцарії. Тепер її на законних підставах можуть використовувати та розповсюджувати у країні. Капсула, створена на 3D-принтері, активується зсередини людиною, яка хоче померти. Вона заповнюється азотом, у результаті людина виявляється без кисню, але не відчуває неприємних відчуттів.

Евтаназія – припинення життя людини у швидкий та безболісній спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання та більше не хочуть терпіти біль. Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».

У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.

Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.

У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.