В Австрії дозволили медичний суїцид
З 2022 року люди з хронічними або невиліковними захворюваннями зможуть зголоситися піти з життя шляхом медичного суїциду
Парламент Австрії схвалив закон, який дозволяє тяжкохворим громадянам приймати рішення щодо власної смерті за певних обставин. Про це повідомляє Associated Press (AP).
Таким чином, з 2022 року люди з хронічними або невиліковними захворюваннями зможуть зголоситися піти з життя шляхом медичного суїциду. Їх волевиявлення буде передано нотаріусу та юристу, надалі необхідно буде підтвердження їх дієздатності та діагнозу.
Після юридичного затвердження громадянам передадуть список аптек, у яких можна придбати ліки асистованого суїциду.
При цьому для решти населення перелік зазначених аптек не публікуватиметься. При цьому активна допомога у самогубстві залишається в Австрії незаконною.
Раніше стало відомо, що капсула для добровільної евтаназії компанії Sarco пройшла юридичну експертизу в Швейцарії. Тепер її на законних підставах можуть використовувати та розповсюджувати у країні. Капсула, створена на 3D-принтері, активується зсередини людиною, яка хоче померти. Вона заповнюється азотом, у результаті людина виявляється без кисню, але не відчуває неприємних відчуттів.
У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.
Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.
У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.