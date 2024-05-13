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Чоловіків заохочуватимуть мобілізуватися до війська: депутат розповів подробиці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чоловіків заохочуватимуть мобілізуватися до війська: депутат розповів подробиці
Військовим на передовій виплати підвищать на 70 тис. грн
фото: Depositphotos

«Тепер бійці на лінії бойового зіткнення будуть отримувати не 100, а 170 тисяч гривень»

Чоловіків призовного віку заохочуватимуть мобілізуватися до лав ЗСУ грошовим забезпеченням – планується його підвищення до 170 тис. грн для бійців на передовій. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«Можемо говорити про такі зміни як грошове забезпечення. Тепер бійці на лінії бойового зіткнення будуть отримувати не 100, а 170 тисяч гривень», – повідомив він.

На питання про те, чи зможе потягнути держбюджет такі витрати, депутат відповів, що не є міністром економіки, але наголосив, що прийняття таких норм погоджується з Міністерством фінансів.

«Я думаю, що, скоріш за все, це буде коштом інших виплат. Ну, десь треба буде, як то кажуть, «затягнути паски», – припустив нардеп.

Раніше очільниця Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що Верховна Рада 28 червня ухвалила закон щодо виплат українським військовим. Тепер виплати пораненим захисникам зросли від 700 грн на місяць до 20100 грн. 

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, підвищивши ще на 70 тис. грн грошове забезпечення військовим «на нулі». Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення окрім зарплати у 20-25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.

Як повідомлялося, у 2024 році фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн. На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 млрд грн.

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Теги: депутат Держбюджет мобілізація чоловік бойові виплати

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