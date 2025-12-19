Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі

Спецпредставник США та глава української делегації проведуть переговори з європейськими партнерами у Маямі

У Маямі спецпредставник США Віткофф та глава української делегації Умєров обговорять безпеку та мирні ініціативи з європейськими радниками

19 грудня у Маямі має відбутися зустріч спецпредставника США Стівена Віткоффа та голови української делегації Рустема Умєрова з європейськими та іншими міжнародними радниками з питань безпеки для обговорення підтримки України та мирних ініціатив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста порталу Axios Барака Равіда в X.

За інформацією журналіста, Віткофф і Умєров зустрінуться з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, які у пʼятницю прибудуть до Маямі.

Також, повідомляє журналіст Axios, у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару – вони раніше брали участь у мирних переговорах. Інших деталей зустрічі не наводиться.

Нагадаємо, що 19 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у будівлі канцелярії глави уряду.