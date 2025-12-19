Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Спецпредставник США та глава української делегації проведуть переговори з європейськими партнерами у Маямі
фото з відкритих джерел

У Маямі спецпредставник США Віткофф та глава української делегації Умєров обговорять безпеку та мирні ініціативи з європейськими радниками

19 грудня у Маямі має відбутися зустріч спецпредставника США Стівена Віткоффа та голови української делегації Рустема Умєрова з європейськими та іншими міжнародними радниками з питань безпеки для обговорення підтримки України та мирних ініціатив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста порталу Axios Барака Равіда в X. 

За інформацією журналіста, Віткофф і Умєров зустрінуться з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, які у пʼятницю прибудуть до Маямі.

Також, повідомляє журналіст Axios, у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем'єр-міністр Катару – вони раніше брали участь у мирних переговорах. Інших деталей зустрічі не наводиться.

Нагадаємо, що 19 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у будівлі канцелярії глави уряду.

Читайте також:

Теги: США міністр Володимир Зеленський президент безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США оновили стратегію нацбезпеки. Чого чекати Україні?
США оновили стратегію нацбезпеки. Що це означає для України?
6 грудня, 10:01
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
23 листопада, 09:51
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Після стрілянини у Вашингтоні Трамп планує припинити міграцію з країн третього світу
Трамп висловився про долю іноземців у США
28 листопада, 10:25
Президент України: «Домовилися більше деталей обговорити особисто»
Зеленський поговорив з Віткоффом
1 грудня, 16:34
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
Вчора, 00:29
Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України
Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України
19 листопада, 20:58
Чому зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині не відбулася? Версія Axios
Чому зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині не відбулася? Версія Axios
19 листопада, 21:59
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 15:34

Політика

Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Сибіга розкрив деталі переговорів із польським колегою у Варшаві
Сибіга розкрив деталі переговорів із польським колегою у Варшаві
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua