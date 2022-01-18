  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найвищий показник кількості хворих за день із початку пандемії - Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом
    Найвищий показник кількості хворих за день із початку пандемії
    фото з відкритих джерел

    За добу інфікування підтвердили у понад 460 тис. осіб

    У вівторок, 18 січня, у Франції за добу зареєстрували понад 464 тис. нових випадків коронавірусу. Це стало найвищим показником за добу з початку пандемії. Про це повідомляє BFMTV.

    «За останні 24 години було виявлено 464 тис. 769 нових випадків Covid-19», – повідомляє телеканал.

    Попередній рекорд по добовій захворюваності коронавірусом у Франції був зафіксований 3 січня. Тоді інфекцію виявили у 430 тис. 341 людини.

    За даними видання, також зросла кількість госпіталізацій. Цей показник збільшився на 11% за тиждень. В середньому в країні в лікарню з коронавірусом потрапляє понад 2,4 тис. осіб.

    Крім того, зросла і смертність у лікарнях. Щодня в них помирає 215 пацієнтів.

    Раніше у Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео).

    Читайте також:
    Теги: Франція рекорд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом