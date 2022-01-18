Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом

Найвищий показник кількості хворих за день із початку пандемії

За добу інфікування підтвердили у понад 460 тис. осіб

У вівторок, 18 січня, у Франції за добу зареєстрували понад 464 тис. нових випадків коронавірусу. Це стало найвищим показником за добу з початку пандемії. Про це повідомляє BFMTV.

«За останні 24 години було виявлено 464 тис. 769 нових випадків Covid-19», – повідомляє телеканал.

Попередній рекорд по добовій захворюваності коронавірусом у Франції був зафіксований 3 січня. Тоді інфекцію виявили у 430 тис. 341 людини.

За даними видання, також зросла кількість госпіталізацій. Цей показник збільшився на 11% за тиждень. В середньому в країні в лікарню з коронавірусом потрапляє понад 2,4 тис. осіб.

Крім того, зросла і смертність у лікарнях. Щодня в них помирає 215 пацієнтів.

Раніше у Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео).

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