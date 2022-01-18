Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом
За добу інфікування підтвердили у понад 460 тис. осіб
У вівторок, 18 січня, у Франції за добу зареєстрували понад 464 тис. нових випадків коронавірусу. Це стало найвищим показником за добу з початку пандемії. Про це повідомляє BFMTV.
«За останні 24 години було виявлено 464 тис. 769 нових випадків Covid-19», – повідомляє телеканал.
Попередній рекорд по добовій захворюваності коронавірусом у Франції був зафіксований 3 січня. Тоді інфекцію виявили у 430 тис. 341 людини.
За даними видання, також зросла кількість госпіталізацій. Цей показник збільшився на 11% за тиждень. В середньому в країні в лікарню з коронавірусом потрапляє понад 2,4 тис. осіб.
Крім того, зросла і смертність у лікарнях. Щодня в них помирає 215 пацієнтів.
Раніше у Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео).