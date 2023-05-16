Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві

Валентина Гінзбург: «Зараз у нас максимум сто пацієнтів на ранок. Вони не у важкому стані»

Спалаху Covid-19 у Києві зараз немає, і для охочих зробити щеплення у лікарнях є вакцини CoronaVac, Pfizer та Janssen. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург.

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«Спалаху Covid-19 у столиці зараз немає. Був сплеск у березні, навіть у квітні. Показники доходили до 1,6 тис. пацієнтів за тиждень, десь 250 у стаціонарі. Але це не ті тисячі, як раніше. Зараз у нас максимум сто пацієнтів на ранок. Вони не у важкому стані. За минулий тиждень зареєстровано десь близько п’ятиста хворих», – повідомила вона.

За інформацією Гінзбург, у період пандемії (з березня 2020 року) у Києві зафіксовано 517,3 тис. випадків Covid-19. Наразі в місті доступні вакцини CoronaVac, Pfizer та Janssen.

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Всього за період вакцинальної кампанії станом на 24 квітня 2023 року введено 4 млн 191 тис. 257 доз:

першої дози – 1 943 066,

другої дози – 1 819 999,

третьої дози (бустер) – 423 266,

додаткової – 4 926 дози.

Керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА зазначила, що у воєнний період з 24 лютого 2022 року введено 371 309 доз вакцини проти Covid-19, також продовжується вакцинація дітей віком від 5 до 12 років вакциною Pfizer. Кількість вакцинацій дітей склала становить 2227 (станом на 24 квітня 2023 року).

Гінзбург також закликала громадян дотримуватись елементарних правил, щоб уникнути повторного поширення Covid-19. «Поширення самого вірусу залежить виключно від нас: чи дотримуватимемося ми заходів безпеки. Люди, як «Отче наш», мають виконувати усі правила: маска, миття рук, уникати скупчень людей. Дітей слід вчити не торкатися руками слизових оболонок – ніс, рот, очі. Це стосується не тільки «ковіду», а будь-якого захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом», – рекомендує Валентина Гінзбург.

Оскільки зараз ковід набув сезонного характеру, то глава столичної медицини висловила думку, що мешканцям Києва та інших міст потрібно вчасно вакцинуватись, адже влітку кількість заражень мінімізується, а потім збільшується у вересні.

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Нагадаємо, комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер. За словами Гінзбург, станом на кінець зими більшість працівників закладів охорони здоров’я столиці повернулися до роботи, були відсутні на робочих місцях лише 9%. Це 3134 працівників: з них 1079 лікарів, 1247 молодших спеціалістів.