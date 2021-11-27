«Дельта»-штам мутує кожні два тижні: чому вакцинованим треба поберегтися

Носії вірусу, які не знають про хворобу – найбільш небезпечні для оточення

Завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Олександр Дуда пояснив, що коронавірус мутує кожні два тижні та стає агресивнішим. Саме тому він вважає, що навіть вакциновані люди повинні пам’ятати, що потрібно дотримуватися заходів захисту, бо вони можуть бути носіями коронавірусу, передає УНН.

«В Італії всі лікарі вакциновані й вони всі в масках. Їм кажуть: ви можете бути без клінічних проявів, але вірусоносіями. Нормальне життя вірусу – це мутація, бо його головна задача – вижити. Якщо він буде однаковий весь час, то всі природні впливи призведуть до загибелі. Мутація – це зміна порядку генів, які вибудовуються. Ці мутації повинні бути кожні два тижні. Це нормальна закономірна робота віруса. Мутації поділяються на більш помірні, спокійні і більш агресивні», – пояснив він.

Вакцинована людина може захворіти, але не відчути клінічних проявів, при цьому продовжувати інфікувати оточення, – підкреслив Олександр Дуда.

«Людина може бути вірусоносієм. Тут дуже делікатне питання. Багато лікарів кажуть про те, що немає вірусоносіїв, але є субклінічна форма. Тобто людина може «носити» вірус, але не мати клінічного прояву захворювання. В плані розповсюдження вони будуть найбільш небезпечними, тому що ті, що захворіли – ізольовані й лікуються, а ті, хто не знає про це, можуть далі жити звичайним життям», – резюмував вчений.

Нагадаємо, американські вчені в ході нещодавнього дослідження в одній з американських в’язниць з’ясували, що щеплення суттєво не впливає на здатність людей до передачі коронавірусної інфекції.

Також за даними ВООЗ, вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%.

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