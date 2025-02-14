Коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта: пояснення НСЗУ

Щоб розірвати декларацію з пацієнтом лікар має написати заяву керівнику медзакладу та вказати причину

Сімейний лікар може ініціювати розрив декларації з пацієнтом, якщо той не звертався протягом трьох років або не виконує медичні приписи. Про це розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

Гусак наголосив, що просто так розірвати декларацію лікар не може. Причиною розривання декларації може бути, якщо пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача первинної меддопомоги. Але це можна зробити лише тоді, коли це не загрожує життю пацієнта.

Для цього лікар пише заяву керівнику медзакладу, вказує, що пацієнт не виконує медичні приписи, і просить розірвати декларацію.

«Керівник закладу має з'ясувати всі обставини і переконатися, що розірвання декларації не зашкодить пацієнту. Потім керівник повідомляє про факт розірвання декларації НСЗУ. У повідомленні вказують дані пацієнта, номер декларації, причину розірвання і дані заяви лікаря.Бо просто отримувати кошти за дитину, коли вона в цей час обслуговується в приватному секторі, тому що не довіряє», – розповіла Гусак.

Нагадаємо, обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію можна незалежно від місця проживання або реєстрації. При виборі спеціаліста рекомендовано зважати на його стаж, компетенції, зручність розташування його місця прийому, персональні якості, тощо.