МОЗ змінює правила госпіталізації: до 38% випадків були невиправданими?

Новий стандарт визначає єдині критерії, за якими лікарі мають ухвалювати рішення про необхідність стаціонарного лікування пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України запроваджує єдині критерії госпіталізації пацієнтів. Однією з причин змін стала значна кількість випадків, коли перебування людей у стаціонарі не було обґрунтоване медичною необхідністю. За даними МОЗ, частка таких госпіталізацій сягає 38,1%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дзеркало тижня».

Нові правила визначені наказом МОЗ від 30 липня 2026 року №1044, яким затверджено стандарт «Критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги». Документ встановлює єдиний підхід до визначення необхідності госпіталізації – як у планових та екстрених випадках, так і під час продовження лікування, переведення пацієнта до іншого закладу або виписки.

Стандарт є обов’язковим для державних, комунальних та приватних медичних закладів. Під час вебінару для медиків заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар пояснив, що нові критерії покликані визначати саме медичну доцільність перебування людини у стаціонарі.

Питання оплати лікування наказ №1044 не регулює – фінансування медичних послуг визначається Програмою медичних гарантій. Необхідність запровадження нових правил у МОЗ пояснюють, зокрема, масштабами необґрунтованих госпіталізацій. За словами Гончара, їхня частка становить 38,1%. Крім того, до 65% ліжко-днів у відділеннях загальної терапії можуть бути зайвими.

У МОЗ звертають увагу, що перебування в лікарні без медичної необхідності не лише створює додаткове навантаження на систему, а й може становити ризик для самого пацієнта, зокрема через можливість зараження внутрішньолікарняними інфекціями. Водночас новий стандарт передбачає і так звані соціальні показання до госпіталізації.

Йдеться про випадки, коли стан людини не обов’язково потребує стаціонарного лікування, однак перебування вдома може бути для неї небезпечним. Зокрема, це може стосуватися людей, які не здатні самостійно доглядати за собою, не мають безпечного житла або можуть бути жертвами насильства.

Госпіталізація за такими показаннями допускається, якщо соціальні служби не можуть розв’язати проблему протягом 24–48 годин.

Водночас стан такого пацієнта мають переоцінювати щодня, а лікарня повинна залучити соціальні служби та документувати відповідні дії. У МОЗ також зазначили, що у 2026 році перевіряти виконання нового наказу не планують. Нових форм медичної документації для його реалізації також не запроваджували.

Серед лікарів нові правила викликали дискусію. Частина медиків вважає, що чіткі критерії можуть захистити пацієнтів не лише від непотрібного перебування у стаціонарі, а й від необґрунтованої відмови в госпіталізації. Інші звертають увагу на недостатню розвиненість амбулаторної допомоги та відділень невідкладної допомоги, а також ризик збільшення бюрократичного навантаження на лікарів.

Окремою проблемою медики називають ситуації, коли пацієнт не потребує стаціонару за новими критеріями, однак не має можливості швидко отримати необхідні обстеження, ліки або допомогу вузьких спеціалістів амбулаторно.

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