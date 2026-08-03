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«Вона дала шанс жити далі»: нейрохірург «Охматдиту» подякував Ользі Кіро за порятунок паралізованої після ДТП дівчини

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Завдяки благодійній допомозі лікарі «Охматдиту» провели надскладну операцію та стабілізували хребет тяжкопораненої дівчини
фото: facebook.com/ndslohmatdyt

Лікарі та благодійники об'єднали зусилля, щоб урятувати дівчину після важкої ДТП

Лікар-нейрохірург НДСЛ «Охматдит» Олександр Волощук висловив щиру вдячність меценатці Ользі Кіро, яка оперативно профінансувала закупівлю дороговартісних імплантів для порятунку її тяжкопораненої пацієнтки. Завдяки цій допомозі лікарі змогли провести надскладну операцію.

Пацієнтка Дарина, 2009 року народження, потрапила до лікарні у критичному стані після жахливої автомобільної аварії. У дівчини діагностували важку політравму: забій головного мозку, пошкодження легень, переломи обличчя та критичний уламковий перелом шийного відділу хребта. Травма призвела до ушкодження спинного мозку та повного паралічу нижньої частини тіла.

Для стабілізації хребта дівчині терміново знадобилася дороговартісна система титанових імплантів Medtronic (США). Разом з благодійним фондом «Добрі донати» лікарі звернулися по допомогу до підприємниці Ольги Кіро, яка вчергове допомогла закрити критичний запит медиків і повністю оплатила обладнання.

«Ми провели надскладну операцію зі стабілізації хребта. На жаль, через тяжкість травми чутливість та рухи у пацієнтки не відновилися, дівчина отримала інвалідність. Проте ми досягли головного – хребет стабілізовано. Це дає Дарині можливість жити далі без постійного болю та проходити необхідну реабілітацію. Дякуємо за оперативну допомогу, яка дала дитині цей шанс», – зазначив Олександр Волощук.

У благодійному фонді наголошують, що вчасне об'єднання зусиль лікарів та донорів дозволяє рятувати життя навіть у найбільш безнадійних ситуаціях.

Ольга Кіро також звернулась із закликом до інших підприємців: «Іноді допомога не може повернути те, що вже було втрачено через травму. Але вона точно може дати найважливіше – можливість жити далі. Я закликаю всіх не залишатися байдужими, бути уважними до здоров'я дітей та допомагати лікарням, які щодня виборюють їхні життя».

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Теги: Охматдит травма діти здоров'я

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«Вона дала шанс жити далі»: нейрохірург «Охматдиту» подякував Ользі Кіро за порятунок паралізованої після ДТП дівчини
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