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Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мілдред Барон мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі (США)
фото: People

Секрет довголіття жінки допомагав їй протягом усього життя

У червні 2026 року Мілдред Барон відзначила 107-річчя. Жінка назвала секрети свого життя та дала корисні поради. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Мілдред Барон веде активний спосіб життя. Пенсіонерка полюбляє гостру їжу та ходить на коктейльні вечірки з друзями. Улюблений напій довгожительки імбирний ель. «З ним точно не помилишся», – сказала вона.

Водночас секрет довголіття Барон криється у позитивному настрої. «Будьте дуже спокійними, миролюбними й дотримуйтеся мого принципу: і це мине», – додала 107-річна жінка.

Саме такий підхід до життя допоміг американці пережити нелегкі періоди її життя. Мілдред Барон народилася 1918 року в єврейській родині в Брукліні. За життя вона застала добу сухого закону в США, пережила Другу світову війну, Велику депресію та пандемію коронавірусу.

Жінка пригадала, як під час Великої депресії стояла в чергах за хлібом. А під час Другої світової війни вона влаштувалася на роботу в бухгалтерії, де пропрацювала 42 роки. Нині жінка проводить час із родиною. Вона має 80-річну доньку Бонні Ґрінстайн, двох онуків і п’ятьох правнуків.  Мілдред Барон мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі (США).

Нагадаємо, 101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію. Секрет довголіття жінки криється в трьох принципах. 

Також повідомлялося, американець Вільям Едді Міллер відзначив свій 100-й день народження. Чоловік свого часу брав участь у бойових діях Корейської війни, він розповів про свою історію та поділився секретом свого довголіття. Як кажуть рідні довгожителя, у свої 100 років він і досі залишається активним: щодня виходить на прогулянки, займається волонтерством та постійно зустрічається з друзями.

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Теги: поради США здоров'я довголіття

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Здоров'я

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