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Спалах парвовірусу в Україні: інфекціоніст розказав про перебіг й ускладнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Спалах парвовірусу в Україні: інфекціоніст розказав про перебіг й ускладнення
Лікар: Найбільш небезпечним парвовірус є для вагітних, бо він вражає плід – аж до того, що може спровокувати його загибель, підвищує небезпеку викидня
фото з відкритих джерел

Лікарі визнають: не всі колеги в змозі безпомилково діагностувати парвовірус. Причина у тому, що у попередні роки він траплявся нечасто

Парвовірус В19 – це інфекційна еритрема, заразна хвороба, яку можна підхопити повітряно-крапельним шляхом. До того ж паровірус може пройти абсолютно безсимптомно і проявитися легким нежитем і кашлем. Людина подумає, що просто застудилася. Про це розповідає «Главкому» доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. О. О. Богомольця, заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

Діагностувати парвовірус можливо саме завдяки особливостям висипань. «Висипання можуть з’являтися хвилями: то практично зникають, то з’являються: наприклад, на сонці вони можуть проявлятися сильніше. Саме перебіг хвороби також може бути хвилеподібним», – пояснює заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

Іншими словами, коли вам здається, що ви вже одужали, а нежить і кашель вже минули, вони можуть з’явитися знову.

Лікарі визнають: не всі колеги в змозі безпомилково діагностувати парвовірус. Причина у тому, що у попередні роки він траплявся нечасто – принаймні, із клінічними проявами, пояснює Крамарьов.

«Як при будь-якій інфекції, захворюваність іде хвилями: рік більше хворих, рік – менше. Особливості висипань, за якими у тому числі її можна діагностувати, – це те,  що вони схожі на вуаль. Це класичний прояв, хоча він трапляється не завжди. Хвороба минає сама по собі, у людей без супутніх захворювань чи проблем з імунітетом часто – за два тижні. В іншому випадку ускладнення можуть вразити і нервову систему, і печінку, і нирки», – застерігає лікар.

За словами Крамарьова, прямої залежності між ризиком ускладнень і віком хворого немає – важливий сам стан здоров’я людини. «Так, люди у віці більш схильні до ускладнень, бо мають якість хронічні захворювання. Маленькі діти перших років життя теж можуть мати проблеми з цією інфекцією, бо імунна система у них ще недостатньо сформована. Одне з найскладніших ускладнень – це апластичний криз, але він минає, людина самовідновлюється».

Апластичний криз часто обумовлюється інфікуванням парвовірусом В19, вірусом Епштейна-Барра, пневмококом. Криз характеризується зниженням рівня гемоглобіну, еритроцитів і ретикулоцитів через викликане самим вірусом кількаденне пригнічення еритропоезу в кістковому мозку.

Як правило, рясний висип буває саме у дітей, тоді як у дорослих цей симптом виражений або помірно, або взагалі відсутній. Зате саме дорослі часто страждають від суглобових та м’язових болей, особливо у зоні кисті, зап’ястя, коліна. Такий артрит може тривати аж до декількох місяців, але поступово сам минає. Найпоширеніше ускладнення парвовірусу – анемія.

За словами Крамарьова, найбільш небезпечним парвовірус є для вагітних, бо він вражає плід – аж до того, що може спровокувати його загибель, підвищує небезпеку викидня. Ризик смерті плода сягає 10-15%.

Після цієї інфекції лишається імунітет, якщо не пожиттєвий, то точно на дуже тривалий час. Жодного специфічного лікування немає – лише симптоматичне. Профілактики хвороби також нема: вакцини від неї немає.

До слова, з 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі. Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках. Як зазначається, аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.

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Теги: лікар навчання імунітет хвороба

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