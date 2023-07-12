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Російські ЗМІ розповіли про смертельну хворобу Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські ЗМІ розповіли про смертельну хворобу Пригожина
Журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет
фото з відкритих джерел

Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин лікувався від раку. Про це повідомляє російське видання «Проєкт».

Йдеться про рак абдомінальної області (прямої кишки, анального каналу або заднього проходу).

Пригожин лікувався від раку тривалий час і проходив серйозну терапію. За словами джерел видання, наразі «процес утворення пухлини нібито зупинено».

Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти.

Один з багаторічних «співробітників» Пригожина стверджує, що протягом останнього часу бачив тільки один раз, як той дозволив собі випити склянку лимонаду.

Також журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень і кисневим концентратом.

За даними «Проекту», Пригожин лікувався в елітній клініці «Согаз», пов'язаній з донькою Путіна Марією Воронцовою і був однии з її перших клієнтів зі статусом «супер VIP» під вигаданим ПІБ «Дмитро Гейлер». Під час обшуків у ватажка ПВК знайшли паспорт на це прізвище.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times  повідомило, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин може використовувати двійників, щоб приховувати свої пересування.

Теги: паспорт Євген Пригожин хвороба

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