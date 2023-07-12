Російські ЗМІ розповіли про смертельну хворобу Пригожина

Журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет

Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин лікувався від раку. Про це повідомляє російське видання «Проєкт».

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Йдеться про рак абдомінальної області (прямої кишки, анального каналу або заднього проходу).

Пригожин лікувався від раку тривалий час і проходив серйозну терапію. За словами джерел видання, наразі «процес утворення пухлини нібито зупинено».

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Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти.

Один з багаторічних «співробітників» Пригожина стверджує, що протягом останнього часу бачив тільки один раз, як той дозволив собі випити склянку лимонаду.

Також журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень і кисневим концентратом.

За даними «Проекту», Пригожин лікувався в елітній клініці «Согаз», пов'язаній з донькою Путіна Марією Воронцовою і був однии з її перших клієнтів зі статусом «супер VIP» під вигаданим ПІБ «Дмитро Гейлер». Під час обшуків у ватажка ПВК знайшли паспорт на це прізвище.

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Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин може використовувати двійників, щоб приховувати свої пересування.