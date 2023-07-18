Українці можуть отримати штраф за збір та продаж ягід у Польщі

За несанціонований збір ягід та грибів у Польщі можна отримати покарання

Польща, у більшості випадків, не вимагає спеціального дозволу на збір ягід й інших плодів у лісах. Однак, існують випадки, коли за збирання й продаж ягід можна отримати чималий штраф. Про це пише ресурс Ukranian in Poland.

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Збір ягід та грибів у Польщі належить до категорії порушень, за які передбачені штрафні санкції. Це регулюється статтею 153 Кодексу Польщі про правопорушення. У ній зазначено, що особи, які займаються збиранням грибів або лісових плодів у місцях, де це заборонено, можуть бути покарані штрафом у розмірі до 250 злотих.

Польща, на відміну від багатьох інших країн, не забороняє збирати ягоди й гриби в лісі. Тож збирати лісові плоди можна за власним бажанням і у вільному доступі. Однак це стосується лише тих випадків, коли ягоди збираються для особистого вживання. А якщо ягоди збирають для продажу, то за це можна отримати штраф. Оскільки, як вказано у статті Кодексу про правопорушення, ті, хто збирає гриби або лісові плоди в заборонених місцях або недозволеним способом, підлягають покаранню у вигляді штрафу до 250 злотих (2326 грн за курсом НБУ) або догани.

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За інформацією ресурсу, якщо ягоди продаються без необхідних документів, то ситуація складніша. Зокрема, йдеться про довідку від санітарно-епідеміологічної служби. Якщо не потурбуватися про її наявність, то у продавця можуть виникнути проблеми. У випадку, якщо під час перевірки не буде надано цієї довідки, продавцю загрожує штраф у розмірі 5 тисяч злотих (46517 грн за курсом НБУ).

Нагадаємо, Для українських заробітчан літо – час активного пошуку сезонних робіт в європейських країнах, зокрема у Польщі. Проте бажаючи заробити наші громадяни часто потрапляють у справжнє рабство. Багато українців кажуть, що зараз в Польщі зарплати для наших земляків варіюються від 28 000 до 35 000 гривень. Але все залежить від кваліфікації, знання мови й роботодавця. Заробляти можна й набагато більше.

Як пише польське видання Gazetaprawna, зараз у Польщі мінімальна зарплата перевищує 3000 злотих (26,3 тис. грн), а в Україні близько 800 злотих (7 тис. грн). Також варто додати, що часто співробітники з України, які приїжджають до Польщі на заробітки, працюють понад 40 годин на тиждень, завдяки чому можуть заробляти ще більше.