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    «Гірше, ніж навесні»: лікар-епідемілог насторожила невтішним прогнозом щодо ситуації з Сovid

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    Covid-19 не збавляє обертів: за добу вірус діагностували у понад 15 тисяч українців - «Гірше, ніж навесні»: лікар-епідемілог насторожила невтішним прогнозом щодо ситуації з Сovid
    Covid-19 не збавляє обертів: за добу вірус діагностували у понад 15 тисяч українців
    Фото з відкритих джерел

    Уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусів можна

    Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко прогнозує, що восени ситуація з коронавірусів буде гіршою, в порівнянні з весною.

    Про це вона повідомила РБК-Україна .

    «Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само, як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гірше, ніж навесні цього року», – зазначила Чумаченко.

    За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусів дозволить, коли українці будуть дотримуватися карантинних правил – носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив надасть збільшення темпів вакцинації.

    «Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію», – додала вона.

    Нагадаємо, станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки.

    Зазначимо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

    Теги: статистика
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    «Гірше, ніж навесні»: лікар-епідемілог насторожила невтішним прогнозом щодо ситуації з Сovid