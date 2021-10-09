«Гірше, ніж навесні»: лікар-епідемілог насторожила невтішним прогнозом щодо ситуації з Сovid

Про це вона повідомила РБК-Україна .

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко прогнозує, що восени ситуація з коронавірусів буде гіршою, в порівнянні з весною.

«Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само, як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гірше, ніж навесні цього року», – зазначила Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусів дозволить, коли українці будуть дотримуватися карантинних правил – носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив надасть збільшення темпів вакцинації.

«Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію», – додала вона.

Нагадаємо, станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки.

Зазначимо, за добу 8 жовтня в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.