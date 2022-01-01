Коронавірус в Україні: за час пандемії померли 96 тис. людей
За добу напередодні Нового Року госпіталізували 1554 особи
За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 262, медпрацівників – 74. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 554 особи;
- летальних випадків – 190;
- одужало – 6 073 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 672 675 осіб;
- одужало – 3 474 931 особа;
- летальних випадків – 96 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я не може спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Пояснюють це тим, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти Covid-19.
Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.
До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».