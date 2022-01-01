  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Коронавірус в Україні: за час пандемії померли 96 тис. людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лише за добу 31 грудня в Україні зафіксували 190 летальних випадків від&nbsp;Covid-19 - Коронавірус в Україні: за час пандемії померли 96 тис. людей
    Лише за добу 31 грудня в Україні зафіксували 190 летальних випадків від Covid-19
    фото з відкритих джерел

    За добу напередодні Нового Року госпіталізували 1554 особи

    За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 262, медпрацівників – 74. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 554 особи;
    • летальних випадків – 190;
    • одужало – 6 073 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 672 675 осіб;
    • одужало – 3 474 931 особа;
    • летальних випадків – 96 089;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

    Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я не може спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Пояснюють це тим, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти Covid-19.

    Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Теги: РНБО Європа хвороби час коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус в Україні: за час пандемії померли 96 тис. людей