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    Коронавірус атакує: на Вінниччині чотири навчальних заклади перейшли на онлайн

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    Коронавірус атакує: на Вінниччині чотири навчальних заклади перейшли на онлайн
    Фото: slovo.news

    Дві школи працюють на «дистанційні» ще з минулої п'ятниці

    На Вінниччині чотири навчальних заклади перевели на дистанційну форму навчання. Про це розповів Анатолій Калєтнік – фахівець вінницької академії неперервної освіти, пише «Суспільне». Причина – збільшення кількості хворих серед вчителів та учнів.

    У двох навчальних закладах уроки онлайн – відучора, 20 вересня, ще дві школи на «дистанційні» – з минулої п'ятниці.

    Йдеться про два навчальних заклади у Тростянецькій територіальній громаді, по одному у Жмеринській та Мурованокуриловецькій територіальних громадах.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 вересня, на Вінниччині виявлено 77 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи та дитсадки Одеси у разі потрапляння міста в «жовту» зону.

    Теги: школа навчання Вінниччина хвороби коронавірус
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    Коронавірус атакує: на Вінниччині чотири навчальних заклади перейшли на онлайн