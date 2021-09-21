Коронавірус атакує: на Вінниччині чотири навчальних заклади перейшли на онлайн
Дві школи працюють на «дистанційні» ще з минулої п'ятниці
На Вінниччині чотири навчальних заклади перевели на дистанційну форму навчання. Про це розповів Анатолій Калєтнік – фахівець вінницької академії неперервної освіти, пише «Суспільне». Причина – збільшення кількості хворих серед вчителів та учнів.
У двох навчальних закладах уроки онлайн – відучора, 20 вересня, ще дві школи на «дистанційні» – з минулої п'ятниці.
Йдеться про два навчальних заклади у Тростянецькій територіальній громаді, по одному у Жмеринській та Мурованокуриловецькій територіальних громадах.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 вересня, на Вінниччині виявлено 77 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби.
Також стало відомо, як працюватимуть школи та дитсадки Одеси у разі потрапляння міста в «жовту» зону.