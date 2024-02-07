Грип та Covid-19: у яких регіонах найбільше хворих

Наразі в країні немає епідемії, однак існує тенденція до зростання рівня захворюваності серед дітей та дорослих

Вакцинуватися проти грипу та коронавірусу можна протягом усього епідемічного сезону

Найбільша захворюваність на грип, Covid-19 та інші респіраторні інфекції в Україні спостерігається у трьох областях – Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. Про це повідомила епідеміологиня відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я МОЗ Ліна Толстова в ефірі телемарафону.

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За її словами, наразі в країні немає епідемії, однак існує тенденція до зростання рівня захворюваності серед дітей та дорослих.

На Вінниччині, Львівщині, Чернігівщині, Рівненщині та Тернопільщині фіксують середній рівень захворюваності. У цих областях на місцевому рівні вживають відповідних заходів.

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«Симптоми грипу та COVID-19 трохи відрізняються. Для грипу характерне різке підвищення температури та загальні респіраторні симптоми. Саме різким початком хвороби грип відрізняється від ковіду. Інші ознаки спільні – кашель, нежить. Тільки під час лабораторного дослідження можна точно визначити захворювання», – зазначила Толстова.

Також вона наголосила, що вакцинуватися можна протягом усього епідемічного сезону. Однак імунітет від вакцини проти грипу, наприклад, виробляється протягом двох тижнів.

«Потрібно упродовж двох тижнів після щеплення необхідно поберегти своє здоров’я: носити маски, не відвідувати місця, де є велике скупчення людей, і дотримуватися елементарних правил гігієни, зокрема мити руки», – розповіла представниця ЦГЗ.

Окрім респіраторних інфекцій, зараз в Україні також реєструються поодинокі випадки кишкових інфекцій, ботулізму та лістеріозу.

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Раніше повідомлялось про перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ, грип та Covid-19 у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, наприкінці січня у кількох регіонах України ввели карантин у школах. Також повідомлялось, що київські школи можуть закритися на карантин.