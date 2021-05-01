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    Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом до Сovid-19

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    &laquo;Імунна карта&raquo; - пропуск у кафе - Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом до Сovid-19
    «Імунна карта» - пропуск у кафе
    Фото: hungarytoday.hu

    Такі громадяни можуть ходити в закриті заклади громадського харчування, готелі, театри, кінотеатри, спа

    Угорщина сьогодні, 1 травня, послабила карантинні обмеження для людей з імунітетом до коронавірусу. Мова йде про тих, хто перехворів на Сovid-19 або отримав хоча б одне щеплення вакциною від коронавірусу. Про це пише агентство Hungary Today.

    Відсьогодні громадяни, які мають так звану «імунну карту», можуть ходити в закриті заклади громадського харчування, готелі, театри, кінотеатри, спа, тренажерні зали, бібліотеки, музеї та інші місця для відпочинку.

    Крім того, уряд продовжив роботу підприємств до 23:00, а нічна комендантська година буде починатися пізніше – опівночі. Однак, якщо заклади пустять до себе людей без «імунних карт», то їм буде загрожувати великий штраф.

    Отримати «імунну карту» можуть і іноземці, які мають хоча б одне щеплення чи перехворіли. Для цього їм потрібно пред'явити докази того, що вони мають імунітет.

    Нагадаємо, в Угорщині від коронавірусу вакцинували вже 40% населення. У зв'язку з цим уряд країни вирішив послабити карантинні обмеження.

    Як повідомлялося, Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів та сервісів у рамках виходу з жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

    Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.

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    Теги: мова іноземці музеї Угорщина карантин щеплення імунітет уряд харчування населення комендантська година
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