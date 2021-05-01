Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом до Сovid-19

Такі громадяни можуть ходити в закриті заклади громадського харчування, готелі, театри, кінотеатри, спа

Угорщина сьогодні, 1 травня, послабила карантинні обмеження для людей з імунітетом до коронавірусу. Мова йде про тих, хто перехворів на Сovid-19 або отримав хоча б одне щеплення вакциною від коронавірусу. Про це пише агентство Hungary Today.

Відсьогодні громадяни, які мають так звану «імунну карту», можуть ходити в закриті заклади громадського харчування, готелі, театри, кінотеатри, спа, тренажерні зали, бібліотеки, музеї та інші місця для відпочинку.

Крім того, уряд продовжив роботу підприємств до 23:00, а нічна комендантська година буде починатися пізніше – опівночі. Однак, якщо заклади пустять до себе людей без «імунних карт», то їм буде загрожувати великий штраф.

Отримати «імунну карту» можуть і іноземці, які мають хоча б одне щеплення чи перехворіли. Для цього їм потрібно пред'явити докази того, що вони мають імунітет.

Нагадаємо, в Угорщині від коронавірусу вакцинували вже 40% населення. У зв'язку з цим уряд країни вирішив послабити карантинні обмеження.

Як повідомлялося, Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів та сервісів у рамках виходу з жорсткого локдауну.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.