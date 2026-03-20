Чак Норріс потрапив до лікарні

86-річний актор нещодавно відзначив день народження
Актор перебуває у стабільному стані, причини госпіталізації не розголошуються

Американського актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса госпіталізували на Гаваях. Про це повідомляє TMZ із посиланням на джерела, пише «Главком».

За інформацією видання, інцидент стався на острові Кауаї, де актор проводив час і продовжував тренування. Упродовж останніх 24 годин у нього виникла невідкладна медична ситуація, після чого його доправили до лікарні.

Причини госпіталізації наразі не розголошуються.

Водночас джерела зазначають, що стан Норріса стабільний, а сам він зберігає позитивний настрій.

Як повідомляється, ще напередодні актор активно тренувався. Один із його друзів розповів, що спілкувався з ним телефоном – Норріс був у гарному настрої та жартував.

86-річний актор нещодавно відзначив день народження. Раніше він публікував відео зі спарингом із тренером, демонструючи хорошу фізичну форму.

Що відомо про актора

Чак Норріс (Карлос Рей Норріс) – американський актор, майстер бойових мистецтв і продюсер, один із найвідоміших героїв бойовиків 80-90-х років. Народився 10 березня 1940 року в США.

Після служби у ВПС почав займатися карате та став багаторазовим чемпіоном. Згодом перейшов у кіно, де здобув світову популярність.

Найвідоміші фільми та проєкти, популярні і в Україні:

  • «Шлях дракона» (разом із Брюсом Лі)
  • «Загін «Дельта»»
  • «Одинокий вовк МакКвейд»
  • «Кодекс мовчання»
  • серіал «Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи»

Норріс також є засновником власного стилю бойових мистецтв Chun Kuk Do. У 2000-х роках став культовою фігурою інтернету завдяки популярним жартам про «надлюдську силу» Чака Норріса.

Читайте також

Роберт Де Ніро затятий критик Дональда Трампа
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників
24 лютого, 14:19
Актор Брюс Кемпбелл прийняв рішення лікуватися від раку, аби згодом повернутися до роботи
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
3 березня, 20:15
Двей Джонсон передав українським військовим
«Це честь для мене». Голлівудський актор Скеля звернувся до ЗСУ (відео)
13 березня, 09:44
Зірки продемонстрували ефектні образи на червоній доріжці
Оскар-2026: 20 найкращих суконь червоної доріжки
16 березня, 09:59
Актор Майкл Бекарі Джордан з нагородою
Найкращий актор-2026 та один із найсексуальніших чоловіків. Що відомо про Майкла Бекарі Джордана
16 березня, 17:46
Тімоті Шаламе мав шанс стати актором року, але втратив його через власні слова
Оскар-2026. Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження
17 березня, 09:58
Балерина Світлана Захарова
У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової
17 березня, 17:26
Шон Пенн записав відео з підтримкою ЗСУ
Шон Пенн зізнався, чому йому соромно перед Україною та згадав Єрмака (відео)
18 березня, 10:02
Ведучий повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав
Український ведучий потрапив у ДТП на власному авто разом із донькою (відео)
Вчора, 17:10

Чому молодь перестає відчувати щастя? Новий звіт показав тривожну тенденцію
Де наголос у прізвищі Коваль? Мовознавиця вказала на єдиноправильний варіант
У мережі з'явилося нове фото та відео 96-річної Ліни Костенко
Залужний записав відео Ліні Костенко, яка святкує день народження
«Гітлер та Зеленський». На виборах у Франції зійшлися кандидати з цікавими прізвищами
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

