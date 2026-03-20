Чак Норріс потрапив до лікарні

Американського актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса госпіталізували на Гаваях. Про це повідомляє TMZ із посиланням на джерела, пише «Главком».

За інформацією видання, інцидент стався на острові Кауаї, де актор проводив час і продовжував тренування. Упродовж останніх 24 годин у нього виникла невідкладна медична ситуація, після чого його доправили до лікарні.

Причини госпіталізації наразі не розголошуються.

Водночас джерела зазначають, що стан Норріса стабільний, а сам він зберігає позитивний настрій.

Як повідомляється, ще напередодні актор активно тренувався. Один із його друзів розповів, що спілкувався з ним телефоном – Норріс був у гарному настрої та жартував.

86-річний актор нещодавно відзначив день народження. Раніше він публікував відео зі спарингом із тренером, демонструючи хорошу фізичну форму.

Що відомо про актора

Чак Норріс (Карлос Рей Норріс) – американський актор, майстер бойових мистецтв і продюсер, один із найвідоміших героїв бойовиків 80-90-х років. Народився 10 березня 1940 року в США.

Після служби у ВПС почав займатися карате та став багаторазовим чемпіоном. Згодом перейшов у кіно, де здобув світову популярність.

Найвідоміші фільми та проєкти, популярні і в Україні:

«Шлях дракона» (разом із Брюсом Лі)

«Загін «Дельта»»

«Одинокий вовк МакКвейд»

«Кодекс мовчання»

серіал «Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи»

Норріс також є засновником власного стилю бойових мистецтв Chun Kuk Do. У 2000-х роках став культовою фігурою інтернету завдяки популярним жартам про «надлюдську силу» Чака Норріса.