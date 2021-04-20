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    Ізраїль додатково закупить мільйони доз вакцини Pfizer

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    Ізраїль додатково закупить мільйони доз вакцини Pfizer

    В Ізраїлі почали закривати Covid-відділення лікарень

    Ізраїль підписав угоду з компанією Pfizer про придбання мільйонів доз вакцини проти Covid-19 до 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає Reuters.

    Нові дози вакцини мають захистити людей від різних штамів коронавірусу, зазначив очільник уряду. Він додав, що сподівається підписати подібну угоду і з компанією Moderna.

    «Це означає, що дуже скоро у нас буде більш ніж достатньо вакцин, як для дорослих, так і для дітей», - наголосив Нетаньягу.

    В Ізраїлі почали закривати Covid-відділення лікарень. Це пов'язано з тим, що пацієнтів з коронавірусною хворобою в країні вже майже немає.

    У грудні Ізраїль розпочав активну кампанію вакцинації, і тепер від Covid-19 повністю прищеплено більше половини населення країни.

    Теги: Ізраїль населення
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