Ізраїль додатково закупить мільйони доз вакцини Pfizer

В Ізраїлі почали закривати Covid-відділення лікарень

Ізраїль підписав угоду з компанією Pfizer про придбання мільйонів доз вакцини проти Covid-19 до 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає Reuters.

Нові дози вакцини мають захистити людей від різних штамів коронавірусу, зазначив очільник уряду. Він додав, що сподівається підписати подібну угоду і з компанією Moderna.

«Це означає, що дуже скоро у нас буде більш ніж достатньо вакцин, як для дорослих, так і для дітей», - наголосив Нетаньягу.

В Ізраїлі почали закривати Covid-відділення лікарень. Це пов'язано з тим, що пацієнтів з коронавірусною хворобою в країні вже майже немає.

У грудні Ізраїль розпочав активну кампанію вакцинації, і тепер від Covid-19 повністю прищеплено більше половини населення країни.