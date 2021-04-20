Ізраїль додатково закупить мільйони доз вакцини Pfizer
В Ізраїлі почали закривати Covid-відділення лікарень
Нові дози вакцини мають захистити людей від різних штамів коронавірусу, зазначив очільник уряду. Він додав, що сподівається підписати подібну угоду і з компанією Moderna.
«Це означає, що дуже скоро у нас буде більш ніж достатньо вакцин, як для дорослих, так і для дітей», - наголосив Нетаньягу.
В Ізраїлі почали закривати Covid-відділення лікарень. Це пов'язано з тим, що пацієнтів з коронавірусною хворобою в країні вже майже немає.
У грудні Ізраїль розпочав активну кампанію вакцинації, і тепер від Covid-19 повністю прищеплено більше половини населення країни.