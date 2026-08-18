Як діяти екстреній медичній службі під час повітряних тривог? Голубовська запропонувала рішення

Професорка закликала прирівняти медиків екстрених служб у питаннях захисту до працівників ДСНС та розробити спільні протоколи дій

Українські медики екстреної допомоги під час повітряних тривог опиняються перед проблемою власної безпеки та необхідністю рятувати пацієнтів. Для врегулювання цього питання потрібні спільні протоколи дій та належний захист бригад. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловила професорка Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.

Голубовська звернула увагу на суперечність, із якою стикаються працівники екстреної медичної допомоги. За її словами, нормативні документи покладають на медиків обов'язок самостійно дбати про власну безпеку. Водночас бригади продовжують виїжджати на виклики і під час повітряних тривог.

«Найстрашніше те, що, за нашими нормативними документами, медики повинні самі забезпечити власну безпеку. Якщо повітряна тривога – всім кажуть іти в укриття. Виходить, і вони повинні сидіти в укритті й нікуди не їхати. Але вони їдуть. Я якраз і кажу: швидкі виїжджають. Та якщо в цей час медиків убиває ракета, потім може виявитися, що «вони самі винні», бо «не повинні були їхати». Були такі випадки, родичі загиблих зверталися по виплати і отримували відповідь, що медики мали самі подбати про свою безпеку», – розповіла професорка.

На думку Голубовської, медиків екстрених служб у питаннях захисту необхідно прирівняти до працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «На мою думку, медиків екстрених служб у питаннях захисту треба прирівнювати до працівників ДСНС. Вони працюють там, де небезпечно за визначенням. І йдеться не лише про виплати. Потрібна диференціація загроз, потрібні спільні протоколи МОЗ, ДСНС, ЗСУ та військових адміністрацій, захищені маршрути для бригад», – запропонувала Голубовська.

Професорка також наголосила на необхідності забезпечити працівників екстрених служб спеціальними засобами захисту. «Подивіться, що відбувається під час атак на Київ та інші міста: страждають працівники екстрених служб. Навіть елементарні засоби захисту – спеціальні навушники від акустичної травми – мають бути частиною їхнього оснащення.

А що виходить зараз? Людина їде рятувати інших, ризикує життям, а держава не дала їй чіткої відповіді: що вона повинна робити під час повітряної тривоги, який має захист і що отримає її сім'я, якщо вона загине. Це деморалізує людей. Вони ж усе між собою обговорюють, бачать, що відбувається з колегами. І після цього ми ще дивуємося, чому люди не хочуть залишатися в екстреній медицині», – зазначила Голубовська.

Нагадаємо, професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю «Главкому» розкритикувала наслідки медичної реформи для екстрених та невідкладних служб. На її думку, принцип «гроші йдуть за пацієнтом» не можна застосовувати до служб, які повинні бути готовими врятувати людину будь-якої миті незалежно від кількості пацієнтів.