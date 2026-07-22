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«Досі працює». 101-річна журналістка назвала три секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ейлін Левін щочетверга грає в покер та кожен ранок читає розсилки на електронній пошті
фото: Today

Ейлін Левін радить тренувати свій мозок, аби прожити до 100 років

101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію. Секрет довголіття жінки криється в трьох принципах, якими вона поділилася з виданням Today, пише «Главком».

Історія життя Ейлін Левін

Ейлін Левін працює редакторкю
Ейлін Левін працює редакторкю
фото: Today

Ейлін Левін народилася в Нью-Йорку. Після закінчення школи вона поїхала навчатися до коледжу у Вісконсині. Уже в університеті вона працювала репортеркою в газеті Daily Cardinal. Після отримання бакалаврату Левін здобула ступінь магістра в Школі журналістики Колумбійського університету.

Потім вона подорожувала світом, рік мешкала у Франції, їздила на Ямайку, Гаїті та до Домініканської Республіки. Паралельно вона працювала в місцевих газетах штату Массачусетс, працювала в The New York Times та Better Times. Також на радіо та у сфері зв’язків із громадськістю.

Ейлін Левін зі своїм чоловіком Річардом
Ейлін Левін зі своїм чоловіком Річардом
фото: Today

У 32 роки жінка зустріла свого майбутнього чоловіка, юриста та музиканта Річарда. У подружжя є двоє дітей – Емі та Майкл.

Секрети довголіття 101-річної журналістки

101-річна журналістка назвала три секрети довголіття
101-річна журналістка назвала три секрети довголіття
фото: скриншот із відео

Тренуйте мозок

Ейлін Левін зізналася, що фізична витривалість не є її сильною стороною, на відміну від її розуму. «Є люди тут у моєму комплексі для людей похилого віку, які забувають, що їли на сніданок», – зазначила довгожителька та зауважила, що вона легко пригадує імена та деталі. Усе завдяки постійним тренуванням мозку.

Наприклад, вона сама готує собі щоранку сніданки, читає свіжі випуски газет The New York Times і The Washington Post, розгадує кросворди та перевіряє свою електронну пошту, читаючи розсилки. Також пенсіонерка полюбляє дивитися телевізор, вона надає перевагу саме вікторинам, що й допомагає їй тренувати мозок.

Робіть щось важливе

Ейлін Левін з колегами-журналістами
Ейлін Левін з колегами-журналістами
фото: Today

Ейлін Левін зберігає оптимізм, чого вона навчила і свою доньку. Жінка вважає необхідним робити щось важливе. Наприклад, в 1962 році вона створила журналістську компанію разом із друзями, яку вони назвали Information Services. Молоді журналісти вклалися в неї по $50.

«Ми віддавали себе в оренду! Ми були письменниками й редакторами, розробниками програм. Багато неприбуткових організацій, переважно у сфері освіти, медицини та охорони здоров’я, не могли дозволити собі мати в штаті редактора чи письменника. Тож вони наймали нас, щоб ми писали публікації та дослідження і виконували всіляку редакторську роботу», – розповіла журналістка.

Левін також працювала для Національного інституту раку, Міністерства освіти та інших організацій. Нині вона є старшою редакторкою видання Moment, де з 2008 року редагує матеріали.

Не забувайте про соціальне життя

Ейлін Левін часто грає в покер та бридж
Ейлін Левін часто грає в покер та бридж
фото: Today

До того ж Ейлін Левін ніколи не буває самотньою та завжди має справи. Вона полюбляє читати книжки та грати з друзями в бридж. «Мої сусіди приходять до мене у квартиру, і ми граємо в моїй другій спальні», – розповіла вона. Щочетверга журналістка грає в покер, а вдень до неї часто приходять діти, і вони дивляться фільми.

Нагадаємо, 110-річний Джозеф Мері Артур став найстарішим чоловіком Канади. Пенсіонер розповів журналістам, у чому криється секрет його довголіття, він пояснює його звичайними речами. 

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Теги: здоров'я США журналіст поради довголіття

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