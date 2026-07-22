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Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пухлина у тілі дівчинки виросла до 4 кг
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Пухлина стиснула легеню дівчинки, змістила серце та вигнула хребет

У Львові лікарі провели складну операцію 12-річній пацієнтці. Хірурги видалили рідкісну пухлину, вагою в кілька кілограмів. Про це пише «Главком» із посиланням на Дитячу лікарня Святого Миколая.

Як розповіли лікарі, пухлину – тимоліпому, яка є доброякісною, виявили в дівчинки ще в ранньому дитинстві. Проте з часом утворення виросло. Такі пухлини не мають вираженої симптоматики, тому медики спостерігали за станом дівчинки протягом років.

«Проте останнім часом стан дитини погіршився. Тож останніми роками дитина відчувала постійний дискомфорт: їй стало важко ходити, з’явилася сильна задишка. А цієї весни, після перенесення вірусної інфекції, ситуація вже критично погіршилася. Організм виснажився і більше не міг компенсувати навантаження. Коли дихати стало геть важко, батьки зрозуміли: час переходити від спостережень до радикальних дій», – йдеться в дописі.

Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину
Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Коли пацієнтка приїхала до лікарні, її стан уже був важким, а розмір пухлини сягав 20 на 20 см та 4 кг, ця вага складала 11 % від маси тіла самої дитини. До того ж тимоліпома «сплющила праву легеню» дитини, а ліва працювала не повністю. А також змістила серце в ліву частину та вигнула хребет. Тому потребувалося негайне видалення утворення.

Хірурги видалили рідкісну пухлину, вагою в 4 кг
Хірурги видалили рідкісну пухлину, вагою в 4 кг
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

«Це була надзвичайно важка робота для анестезіологів: через стиснення дихальних шляхів та серця апарат не міг самостійно «продихати» дитину, тож вентиляцію доводилося проводити вручну. Ми, як хірурги, працювали максимально швидко відкритим методом, аби негайно зняти тиск із життєво важливих органів. Щоб дістати утворення такого розміру, довелося розсікти 6 ребер», – розповів дитячий хірург Олександр Калінчук.

Лікарі з юною пацієнткою
Лікарі з юною пацієнткою
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Операція тривала три години та завершилася успішно. Після втручання серце підлітки повернулось на своє місце, а легені почали відновлюватися. Також почали проходити симптоми гіпоксії і задишки. Лікарі прогнозують юній пацієнтці швидке одужання та за близько пів року вона повернеться до повноцінного життя.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели складну операцію 8-річному Юрчику з Волині. Медики видалили юному пацієнту одну з найскладніших пухлин дитячого віку. У 8-річного Юрчика раптово виникли проблеми із зором, в нього виявили косоокість одного ока та двоїння в очах. Медики виявили у дитини доброякісну пухлину – краніофарингіому.

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Теги: здоров'я діти Львів лікарня хвороба

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Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину
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