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З 1 липня зростуть ціни на світло, воду та паливо: чого очікувати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
З 1 липня зростуть ціни на світло, воду та паливо: чого очікувати
У липні українців очікує зростання цін на тарифи та бензин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У липні в Україні на всі види палива повернеться податок 20%

З 1 липня на українців чекає підвищення цін на деякі послуги та продукти. Зокрема, доведеться більше платити за електроенергію, подорожчає автомобільне паливо та зросте вартість продуктів харчування.

Тарифи на світло

Новий тариф на світло готують для українців із 1 липня 2023 року. Після зростання цін для побутових споживачів, подорожчання торкнеться і бізнесу.

Згідно з порядком денним на 26 червня, комісія перегляне граничні ціни на електроенергію на ринку «на добу вперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Іншими словами, йдеться про підвищення тарифів для бізнесу.

Зазначимо, на сьогодні ціни на електроенергію для бізнесу у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) обмежені 2 000 грн/МВт-год, у години максимального навантаження (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-год.

У проєкті рішення НКРЕКП йдеться про те, що нинішні «прайс-кепи» припинять дію з 30 червня. Це означає, що з липня для бізнесу почнуть діяти нові граничні ціни:

  • для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2 714,00 грн/МВт-год;
  • для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 5 428,00 грн/МВт-год;

Зазначимо, окрім ринкової ціни, яка визначається щодобово, до структури тарифу для бізнесу також входять тарифи оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також вартість послуг постачальника. Тому кінцевий тариф буде вищим і може відрізнятися залежно від регіону.

Тарифи на воду

Ще наприкінці травня в Україні мала зрости вартість холодної води. Проте 31 травня на засіданні Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг вирішили відкласти це питання через зростання цін на електроенергію. 

Тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу. Тому при зростанні ціни, залежно від регіону, тарифи можуть відрізнятись.

У проєкті НКРЕКП пропонувалося підняти ціни на воду, для прикладу, для Вінниці – з 25,62 до 47,75 гривень за кубометр, Дніпра – з 31,36 до 38,79.

Здорожчання палива

Від 1 липня в Україні повернуть повний розмір податку на додану вартість (ПДВ) на автомобільне пальне, який було зменшено з 20% до 7% після повномасштабного вторгнення РФ. Також буде відновлено скасований акциз на пальне. 

За підрахунками, які оприлюднила Спілка українських підприємців (СУП), в результаті повернення повного розміру податків на автомобільне пальне літр бензину на українських АЗС може здорожчати на 12 грн, дизеля – на 8 грн, а автогазу – на 3 грн.

За словами експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, бензин після 1 липня коштуватиме 56-57 грн за літр, дизпаливо подорожчає до 50-52 грн. Станом на початок червня середня ціна літра А-95 в Україні складає 46 грн. Уже через місяць його вартість може зрости до 58 грн. 

Ціни на продукти харчування

За підрахунками Мінаргополітики, підрив Каховської ГЕС залишив без води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% – у Дніпропетровській та 30% – у Запорізькій областях. Це може призвести до зростання цін на овочі та фрукти на кілька відсотків. 

Нагадаємо, що підтоплення території Херсонщини, спричинене підривом дамби Каховської ГЕС, не призведе до відчутного подорожчання овочів в Україні. Такий прогноз дав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.  

Теги: тарифи бензин продукти харчування підвищення цін

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