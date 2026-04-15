Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ
Спецтрибунал для Росії стає реальністю
фото з відкритих джерел

ЄС уже виділив перші 10 млн євро на запуск процесу створення трибуналу

Польща та Ісландія приєдналися до угоди, необхідної для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Главком».

Таким чином, уже зібрано мінімально необхідну кількість – 17 держав-членів Ради Європи, що дозволяє винести угоду на голосування.

«Ми офіційно перетнули мінімально необхідну правову межу… потрібну для винесення угоди на голосування», – заявив Сибіга.

Очікується, що рішення можуть ухвалити під час засідання Комітету міністрів Рада Європи у Кишиневі 14-15 травня.

За словами міністра, підготовка трибуналу триває менше року – від моменту політичного рішення у травні 2025 року.

«Ми підготували всі правові кроки для введення Трибуналу в дію», – написав Сибіга.

Україна планує й надалі залучати нові країни,  як у межах Ради Європи, так і за її межами.

Спецтрибунал має стати механізмом притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

Зауважимо, що у 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.

Теги: Польща Ісландія трибунал Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу
Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу
Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ
Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
Італія зупинила оборонну угоду з Ізраїлем
Венс може знову очолити делегацію США на переговорах з Іраном – CNN
Венс може знову очолити делегацію США на переговорах з Іраном – CNN
Союзники України гальмують її прискорений вступ до ЄС: які країни проти – Politico
Союзники України гальмують її прискорений вступ до ЄС: які країни проти – Politico
Візит короля Чарльза до США: названо тему, якої уникають обидві сторони
Візит короля Чарльза до США: названо тему, якої уникають обидві сторони

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua