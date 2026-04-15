Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ

ЄС уже виділив перші 10 млн євро на запуск процесу створення трибуналу

Польща та Ісландія приєдналися до угоди, необхідної для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Главком».

Таким чином, уже зібрано мінімально необхідну кількість – 17 держав-членів Ради Європи, що дозволяє винести угоду на голосування.

«Ми офіційно перетнули мінімально необхідну правову межу… потрібну для винесення угоди на голосування», – заявив Сибіга.

Очікується, що рішення можуть ухвалити під час засідання Комітету міністрів Рада Європи у Кишиневі 14-15 травня.

За словами міністра, підготовка трибуналу триває менше року – від моменту політичного рішення у травні 2025 року.

«Ми підготували всі правові кроки для введення Трибуналу в дію», – написав Сибіга.

Україна планує й надалі залучати нові країни, як у межах Ради Європи, так і за її межами.

Спецтрибунал має стати механізмом притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Зауважимо, що у 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.