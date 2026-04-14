Бегемоти Ескобара стали загрозою для Колумбії: влада йде на радикальний крок

Іванна Гончар
Бегемоти Ескобара під загрозою знищення
Популяція бегемотів Ескобара вийшла з-під контролю

У Колумбії влада ухвалила рішення знищити до 80 бегемотів, які є нащадками тварин, завезених у країну в 1980-х роках наркобароном Паблом Ескобаром. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Тварини, що колись жили в приватному зоопарку Ескобара, повністю здичавіли та швидко розмножилися. За оцінками, їхня популяція вже досягла приблизно 170 особин і продовжує зростати.

Міністерка довкілля Ірен Велес заявила, що рішення про знищення стало вимушеним. За її словами, інші методи як стерилізація та переселення виявилися занадто дорогими та малоефективними.

«Якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо контролювати популяцію. Ми повинні вжити цих заходів, щоб зберегти наші екосистеми», – сказала вона.

Бегемоти становлять реальну загрозу. Вони витісняють місцеві види, зокрема рідкісних річкових тварин, руйнують екосистеми та можуть бути небезпечними для фермерів і місцевих жителів.

Тварини вже поширилися далеко за межі колишнього ранчо Ескобара і з’являються навіть за понад 100 км від початкового місця проживання.

Водночас рішення викликало критику. Зоозахисники виступають проти знищення, наголошуючи, що тварини стали жертвами людських дій і не повинні за це платити.

Попри це, влада наполягає, що без радикальних заходів популяція й надалі зростатиме, що лише посилить ризики для природи та людей.

Бегемоти з’явилися в Колумбії ще у 1980-х роках, коли Пабло Ескобар завіз чотирьох тварин до свого приватного зоопарку. Після його смерті у 1993 році їх не змогли перевезти, і вони залишилися в дикій природі, де почали швидко розмножуватися.

Бегемоти Ескобара стали загрозою для Колумбії: влада йде на радикальний крок
