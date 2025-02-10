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«Ціни – неадекватні». Зеленський анонсував засідання РНБО через вартість ліків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ціни – неадекватні». Зеленський анонсував засідання РНБО через вартість ліків
фото: Офіс президента

Зеленський: Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про кілька майже фіналізованих рішень, зокрема, щодо цін на ліки.

Так, 10 лютого відбулася нарада за участі прем’єр-міністра, першої віцепремʼєр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров’я Ляшка щодо цін на ліки.

«Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни», – наголосив гарант.

Нагадаємо, Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Програма включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Як відомо, у 2025 році аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.

До слова, кошти у розмірі 1 тис. грн, передбачені програмою «зимова єПідтримка», можуть бути витрачені на придбання ліків вітчизняного виробництва.

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Теги: ціни ліки Офіс президента президент Володимир Зеленський

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