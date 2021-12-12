У США розповіли про стан пацієнтів, які перехворіли «Омікроном»

Перший випадок зараження штамом «Омікрон» у Штатах було виявлено 1 грудня

80% випадків інфікування штамом «Омікрон» у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію

Із 43 відомих випадків заражень штамом коронавірусу «Омікрон» у США більшість виявлено у щеплених осіб. Симптоми хвороби переважно не були тяжкими. Про це під час брифінгу повідомила директорка Центрів США з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенські, передає «Голос Америки».

80% відомих випадків інфікування штамом «Омікрон» у США виявлено в осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на коронавірус. Майже у всіх хвороба проявлялась у легкій формі, повідомила Валенські. Вона зазначила, що легка форма хвороби відповідає очікуванням для вакцинованих осіб. Один захворілий потребував дводенного лікування в стаціонарі.

Перший випадок зараження штамом «Омікрон» у США було виявлено 1 грудня 2021 року. Найперше повідомлення про симптоми серед 43 досліджуваних випадків «Омікрону» було зареєстровано 15 листопада.

Наразі більш як 99,9% випадків інфікування коронавірусом у США припадає на штам «Дельта», наголосили епідеміологи.

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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