  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Комаровський назвав найкращу вакцину для України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікар і телеведучий Євген Комаровський - Комаровський назвав найкращу вакцину для України
    Лікар і телеведучий Євген Комаровський
    Фото з відкритих джерел

    Комаровський наголосив на важливості вакцинації для суспільства, в тому числі і тих, хто перехворіли

    В умовах економії вакцин для України найкращим варіантом був би препарат Johnson & Johnson, оскільки ця вакцина показує хороші результати вже при одноразовому введенні. Про це заявив харківський педіатр Євген Комаровський з трибуни сесії Харківської міськради в якості запрошеного фахівця.

    «Всі громадяни повинні отримати по дві дози вакцини. Думка про те, щоб не робити щеплення щеплених або не робити другу дозу, є наслідком вимушеної економії вакцини. Що стосується вибору вакцини – якщо про це мова – то в Україні кращою була б вакцина Johnson & Johnson, бо вона показує хороші результати вже при одноразовому введенні», – підкреслив Комаровський.

    За його словами, вакцина Sinovak відрізняється від інших тим, що переноситься легко, тому що схожа на звичні вакцини від грипу. Однак вона не має ефективності в проміжок часу між дозами, імунітет виникає через два-три тижні після другої дози, що загрожує зростанням захворюваності.

    Комаровський також зупинився на ситуації з прибулої до Харкова три дні тому вакцині Pfizer.

    «Хочу нагадати, що міжнародні організації передали її нам для цілеспрямованої вакцинації найбільш вразливих верств населення. І буде соромно, якщо хтось із депутатів зробить щеплення цією вакциною позачергово. Зараз в Харкові почали прищеплювати китайської вакциною CoronaVac, і вона теж виконує свою захисну роль», – пояснив Комаровський.

    Він наголосив на важливості вакцинації для суспільства, в тому числі і тих, хто перехворіли.

    «Мене запитують: що ефективніше – вакцинація або імунітет після перенесеної хвороби? Я наполягаю на тому, що імунітет, рівень антитіл, рівень клітинного імунітету, який створюється вакцинацією, набагато вище, ніж той, який виникає після перенесеної хвороби. Особливістю коронавірусу є те, що люди, які перехворіли легкими формами або навіть без симптомів, є головною середовищем для мутації інфекції», – зазначив Комаровський.

    За його словами, щоб уберегтися від коронавірусу, потрібно дотримуватися правил гігієни: «Мова не тільки про миття рук і застосуванні антисептика. Перш за все повинні виконуватися санітарні норми в приміщеннях, включаючи дитячі садки і школи. Я б хотів, щоб і в міськраді були встановлені датчики перевірки змісту в повітрі кисню, а також температури і вологості. Запевняю, що температура плюс 18 краще для здоров'я, ніж повсюдна температура в приміщеннях плюс 22 градуси. Якщо ми говоримо про дотримання дистанції, то, наприклад, в кафе, на відкритому майданчику це можливо, а на кухні закладу, де на площі в 10 кв. м одночасно перебувають 10 осіб, – немає».

    На думку Комаровського, треба вакцинувати в першу чергу касирів в магазинах і працівників комунальних підприємств, починаючи з транспорту. Ескалатор в метро – місце підвищеної небезпеки в сенсі інфікування.

    Він також не рекомендував від кожного чиха застосовувати антибіотики, «призначенням яких зараз грішать лікарі, які, підозрюю, працюють на аптеку».

    «Залишається обов'язковим перебування на свіжому повітрі і фізичні вправи, щоб активізувати природні захисні сили організму», – зазначив лікар.

    На думку Комаровського, в Україні необхідна кримінальна відповідальність за фальсифікацію медичних даних: «Маю на увазі продаж довідок про вакцинацію і проведенні ПЛР–тестів на коронавірус».

    До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

    Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

    Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: метро лікар хвороби щеплення імунітет вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies