Комаровський назвав найкращу вакцину для України

Комаровський наголосив на важливості вакцинації для суспільства, в тому числі і тих, хто перехворіли

В умовах економії вакцин для України найкращим варіантом був би препарат Johnson & Johnson, оскільки ця вакцина показує хороші результати вже при одноразовому введенні. Про це заявив харківський педіатр Євген Комаровський з трибуни сесії Харківської міськради в якості запрошеного фахівця.

«Всі громадяни повинні отримати по дві дози вакцини. Думка про те, щоб не робити щеплення щеплених або не робити другу дозу, є наслідком вимушеної економії вакцини. Що стосується вибору вакцини – якщо про це мова – то в Україні кращою була б вакцина Johnson & Johnson, бо вона показує хороші результати вже при одноразовому введенні», – підкреслив Комаровський.

За його словами, вакцина Sinovak відрізняється від інших тим, що переноситься легко, тому що схожа на звичні вакцини від грипу. Однак вона не має ефективності в проміжок часу між дозами, імунітет виникає через два-три тижні після другої дози, що загрожує зростанням захворюваності.

Комаровський також зупинився на ситуації з прибулої до Харкова три дні тому вакцині Pfizer.

«Хочу нагадати, що міжнародні організації передали її нам для цілеспрямованої вакцинації найбільш вразливих верств населення. І буде соромно, якщо хтось із депутатів зробить щеплення цією вакциною позачергово. Зараз в Харкові почали прищеплювати китайської вакциною CoronaVac, і вона теж виконує свою захисну роль», – пояснив Комаровський.

Він наголосив на важливості вакцинації для суспільства, в тому числі і тих, хто перехворіли.

«Мене запитують: що ефективніше – вакцинація або імунітет після перенесеної хвороби? Я наполягаю на тому, що імунітет, рівень антитіл, рівень клітинного імунітету, який створюється вакцинацією, набагато вище, ніж той, який виникає після перенесеної хвороби. Особливістю коронавірусу є те, що люди, які перехворіли легкими формами або навіть без симптомів, є головною середовищем для мутації інфекції», – зазначив Комаровський.

За його словами, щоб уберегтися від коронавірусу, потрібно дотримуватися правил гігієни: «Мова не тільки про миття рук і застосуванні антисептика. Перш за все повинні виконуватися санітарні норми в приміщеннях, включаючи дитячі садки і школи. Я б хотів, щоб і в міськраді були встановлені датчики перевірки змісту в повітрі кисню, а також температури і вологості. Запевняю, що температура плюс 18 краще для здоров'я, ніж повсюдна температура в приміщеннях плюс 22 градуси. Якщо ми говоримо про дотримання дистанції, то, наприклад, в кафе, на відкритому майданчику це можливо, а на кухні закладу, де на площі в 10 кв. м одночасно перебувають 10 осіб, – немає».

На думку Комаровського, треба вакцинувати в першу чергу касирів в магазинах і працівників комунальних підприємств, починаючи з транспорту. Ескалатор в метро – місце підвищеної небезпеки в сенсі інфікування.

Він також не рекомендував від кожного чиха застосовувати антибіотики, «призначенням яких зараз грішать лікарі, які, підозрюю, працюють на аптеку».

«Залишається обов'язковим перебування на свіжому повітрі і фізичні вправи, щоб активізувати природні захисні сили організму», – зазначив лікар.

На думку Комаровського, в Україні необхідна кримінальна відповідальність за фальсифікацію медичних даних: «Маю на увазі продаж довідок про вакцинацію і проведенні ПЛР–тестів на коронавірус».

До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.

Джерело: Укрінформ