Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано майже 3 тис. людей

4 грудня від коронавірусу в Україні померло 278 людей

За останню добу зафіксовано понад 6,6 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

За останню добу в Україні зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 690, медпрацівників – 68. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

4 грудня 112 657 людей вакциновано проти ковіду. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 2 926 осіб;

летальних випадків – 278;

одужало – 9 274 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 497 477 осіб;

одужало – 3 050 659 осіб;

летальних випадків – 88 280;

проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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