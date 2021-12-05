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    Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано майже 3 тис. людей

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    4 грудня від коронавірусу в Україні померло 278 людей&nbsp; - Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано майже 3 тис. людей
    4 грудня від коронавірусу в Україні померло 278 людей 
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу зафіксовано понад 6,6 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

    За останню добу в Україні зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 690, медпрацівників – 68. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    4 грудня 112 657 людей вакциновано проти ковіду. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

    За минулу добу в Україні:

    • госпіталізовано – 2 926 осіб;
    • летальних випадків – 278;
    • одужало – 9 274 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 497 477 осіб;
    • одужало – 3 050 659 осіб;
    • летальних випадків – 88 280;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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    Теги: лікар смерть хвороби щеплення коронавірус
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    Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано майже 3 тис. людей