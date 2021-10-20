Коронавірусний апокаліпсис у Львові: міська влада терміново розгортає додаткові ліжка

Список лікарень на Львівщині, які приймають пацієнтів з коронавірусом, весь час збільшується через зростання кількості хворих

За добу в області захворіло 943 особи, з них госпіталізовано 261 пацієнта

Львівська влада змушена збільшувати кількість ковід-місць у лікарнях міста через великий наплив пацієнтів. Від 19 жовтня клінічна лікарня Львівської залізниці внесена до переліку закладів охорони здоров’я, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію. Тут зможуть лікуватися до 100 ковід-пацієнтів, повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Список лікарень на Львівщині, які приймають пацієнтів з коронавірусом, за словами директора департаменту Ореста Чемериса, весь час збільшується через зростання кількості хворих.

«Зараз заповненість лікарень становить 57,25%. У стаціонарі перебуває 2806 осіб. За добу в області захворіло 943 особи, з них госпіталізовано 261 пацієнта. До цих закладів від 19 жовтня долучається і клінічна лікарня Львівської залізниці. Ця лікарня має необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус, адже активно долучалася до роботи під час весняної хвилі пандемії. Зараз тут планується розгорнути 100 ліжок», – повідомив Орест Чемерис.

Зараз клінічна лікарня на львівській залізниці контрактується та формує команди, які будуть опікуватися ковід-хворими.

Також в обласній дитячій лікарні «Охматдит», яка єдина в області приймає дітей з Covid-19, збільшили кількість ліжок. Ліжкову мережу ми розширили до 120 ліжок з 50. Були сформовані бригади, і ми готові приймати більше дітей. А також розділити потоки дітей до трьох років і після трьох років, щоб забезпечити їм кращі умови перебування », – розповів в.о. директора лікарні Богдан Мальований.

В обласній дитячій лікарні перебувають 40 дітей з підтвердженим коронавірусів і 6 дітей надійшло з підозрою на нього. Є один тримісячна дитина, у вкрай важкому стані, яка знаходиться в реанімаційному відділенні на ШВЛ. А також одне немовля, народжене від матері з Covid-19, його стан середньої тяжкості.

Також у Львові для зручності освітян у 13 школах міста створили тимчасові пункти вакцинації, в яких всі охочі вчителі зможуть отримати щеплення проти Covid-19, не відходячи від робочого місця. Вони працюватимуть у середу, 20 жовтня, з 11:00 до 15:00.

Перелік шкіл, де вакцинуватимуть вчителів:

Ліцей "Галицький" – вул. Замкова, 4

Школа №3 – вул. С. Бандери, 11

Школа №34 ім. М. Шашкевича – вул. Замкнена, 8

Школа №36 м. Львова – вул. В.Великого, 55б

Школа №73 м. Львова – вул. Дністерська, 5

Школа №86 – вул. Скорини, 34

Школа №98 м.Львова – вул. Трильовського, 12

НВК "Школа-гімназія" Шептицьких – вул. Гн. Хоткевича, 16

Школа №29 – м. Винники, вул. Сухомлинського, 6

Ліцей №37 – вул Солодова, 6

Школа №99 – вул. Творча, 1

Школа №40 – вул. Любінська, 93-Б

Школа №65 – вул. Роксоляни, 35.

До слова, станом на 20 жовтня на Львівщині є 24 лікарні, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію.

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