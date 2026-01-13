Головна Країна Політика
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
З посади міністра оборони України було звільнено Дениса Шмигаля
фото: Пленарне засідання Верховної Ради України/Телеканал Рада

Відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України підтримали 265 депутатів

Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За його відставку проголосували 265 нардепів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію засідання парламенту.

13 січня 2026 року з посади міністра оборони України було звільнено Дениса Шмигаля. Голосування за його відставку відбулося на засіданні Верховної Ради.

Голоси за звільнення Дениса Шмигаля по фракціям

«Слуга народу» - «за» 180, «проти» 1, «утримався» 2, не голосували - 21;
«Європейська Солідарність» - «за» 0, «проти» 1, «утримався» 20, не голосували - 1;
«Батьківщина» - «за» 17, «проти» 0, «утримався» 0, не голосували - 1;
«Платформа за життя та мир» - «за» 16, «проти» 0, «утримався» 0, не голосували - 1;
«Голос» - «за» 0, «проти» 6, «утримався» 9, не голосували - 1;
«Відновлення України» - «за» 11, «проти» 0, «утримався» 0, не голосували - 0;
Партія «За майбутнє» - «за» 12, «проти» 0, «утримався» 0, не голосували - 1;
«Довіра» - «за» 18, «проти» 0, «утримався» 0, не голосували - 0.

Напередодні до Верховної Ради надійшли заяви про відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. За словами спікера Ради, парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду. За його словами, саме така системність необхідна зараз для української енергетики.

Раніше «Главком» писав про те, що Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Водночас, за словами президента, міністр оборони Денис Шмигаль залишається в команді. 

