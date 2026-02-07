Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Раді зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу: без шлюбу у 14 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Раді зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу: без шлюбу у 14 років
Автои вилучили із нового Цивільного кодексу норму, що збурила суспільство
фото з відкритих джерел

Автори законопроєкту врахували критичні зауваження громадськості щодо можливості зниження шлюбного віку

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу України – без скандальної норми про зниження шлюбного віку до 14 років. Як інформує «Главком», документ можна побачити на офіційному сайті ВР.

Ініціаторами законопроекту стали народні депутати Володимир Ватрас, Микола Стефанчук, Іван Калаур, Ігор Фріс та Олександр Корнієнко.

«Даний законопроект є альтернативим до поданого 22 січня 2026 року народними депутатами Р.О. Стефанчуком, О.О. Корнієнком, М. О. Стефанчуком та іншими №14394 проекту Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного). У ньому враховані критичні зауваження громадськості щодо можливості зниження шлюбного віку в Україні, заборони розірвання шлюбу в період вагітності нареченої та до досягнення дитиною однорічного віку, визначення дефініції шлюбу, державної реєстрації договору, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, прав, що підлягають реєстрації, прав, правочинів або фактів, про які має бути внесено відмітку (Книга 1, Книга 6 та Книга 9 Проєкту)», – сказано у пояснювальній записці до документа.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що із законопроєкту буде вилучено пропозицію про надання права на шлюб 14-річній особі через вагітність, чи народження дитини. 

Напередодні Ігор Фріс, пояснив за яких умов 14-річна дівчина може мати право на шлюб. Тоді депутат зауважив, що такий закон вже був в українському законодавстві.

За його словами, норми, які надавали особам 14-річного віку право вступати в шлюб, діяли в Україні ще з 2004 по 2012 роки. Однак за рішенням експрезидента-втікача Віктора Януковича, його вилучили із Сімейного кодексу.

Також повідомлялося, що в Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) № 14394. У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.

Читайте також:

Теги: шлюб вагітність Іван Калаур Олександр Корнієнко Руслан Стефанчук влада закон депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Члени робочої групи вважають, що майбутній виборчий процес має бути беззаперечно легітимним
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
8 сiчня, 17:07
З посади міністра оборони України було звільнено Дениса Шмигаля
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
13 сiчня, 14:06
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
У 2019 році політик невдало балотувався до Верховної Ради
ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом
23 сiчня, 16:50
Нардеп вимагає розслідувати перебування одного з керівників Агентства з відновлення Миколи Бойка в Карпатах на Новий рік
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
15 сiчня, 16:50
Чергове засідання в справі «НАБУ проти Юлії Тимошенко» заплановано на 19 січня
Стало відомо, коли відбудеться чергове засідання у справі Юлії Тимошенко
18 сiчня, 20:47
За словами нардепа, бригад не вистачає тому люди працюють по дві-три доби без перерви – практично валяться з ніг
Смерть двох слюсарів від перевантаження у Києві: Кличко уточнив деталі трагедії
21 сiчня, 13:20
У бюджетах російських регіонів немає грошей навіть на виплату заробітних плат
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
25 сiчня, 19:58
Після комунальної аварії на вікнах кількох поверхів будинку намерз лід
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
27 сiчня, 15:46

Події в Україні

Атаки Росії на енергетику України: ДТЕК попередив про гуманітарну катастрофу
Атаки Росії на енергетику України: ДТЕК попередив про гуманітарну катастрофу
У Раді зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу: без шлюбу у 14 років
У Раді зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу: без шлюбу у 14 років
На Прикарпатті після обстрілу зупинилася Бурштинська ТЕС
На Прикарпатті після обстрілу зупинилася Бурштинська ТЕС
Відомий командир ЗСУ розповів про російський наступ
Відомий командир ЗСУ розповів про російський наступ
РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині, є загиблий (оновлено)
РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині, є загиблий (оновлено)
Атаковано критичну інфраструктуру на Львівщині, пошкоджені 18 будинків (фото)
Атаковано критичну інфраструктуру на Львівщині, пошкоджені 18 будинків (фото)

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua