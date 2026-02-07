У Раді зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу: без шлюбу у 14 років

Автори законопроєкту врахували критичні зауваження громадськості щодо можливості зниження шлюбного віку

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу України – без скандальної норми про зниження шлюбного віку до 14 років. Як інформує «Главком», документ можна побачити на офіційному сайті ВР.

Ініціаторами законопроекту стали народні депутати Володимир Ватрас, Микола Стефанчук, Іван Калаур, Ігор Фріс та Олександр Корнієнко.

«Даний законопроект є альтернативим до поданого 22 січня 2026 року народними депутатами Р.О. Стефанчуком, О.О. Корнієнком, М. О. Стефанчуком та іншими №14394 проекту Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного). У ньому враховані критичні зауваження громадськості щодо можливості зниження шлюбного віку в Україні, заборони розірвання шлюбу в період вагітності нареченої та до досягнення дитиною однорічного віку, визначення дефініції шлюбу, державної реєстрації договору, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, прав, що підлягають реєстрації, прав, правочинів або фактів, про які має бути внесено відмітку (Книга 1, Книга 6 та Книга 9 Проєкту)», – сказано у пояснювальній записці до документа.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що із законопроєкту буде вилучено пропозицію про надання права на шлюб 14-річній особі через вагітність, чи народження дитини.

Напередодні Ігор Фріс, пояснив за яких умов 14-річна дівчина може мати право на шлюб. Тоді депутат зауважив, що такий закон вже був в українському законодавстві.

За його словами, норми, які надавали особам 14-річного віку право вступати в шлюб, діяли в Україні ще з 2004 по 2012 роки. Однак за рішенням експрезидента-втікача Віктора Януковича, його вилучили із Сімейного кодексу.

Також повідомлялося, що в Україні розглядають можливість законних шлюбів з 14 років. Про це йдеться у новому законопроєкті Верховної Ради Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) № 14394. У новому законопроєкті Ради йдеться про те, влада розглядає можливість надання права на шлюб особі 14 років, у разі вагітності або народження нею дитини. Крім цього, у законопроєкті Верховної Ради №14394 є ще низка цікавих нововведень.