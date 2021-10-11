У США невакцинованих від Covid-19 зніматимуть із черги на трансплантацію органів

Вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою умовою для збереження місця у черзі на трансплантацію

Наразі у США близько 107 тис. людей чекають на нові органи

У США невакцинованих пацієнтів знімають з черги на трансплантацію органів. Лікарі пояснюють це високими ризиками, пов'язаними із зараженням кандидатів на пересадку коронавірусною хворобою. Про це повідомляє Ars Technica.

Американські лікарі віддаватимуть перевагу тим пацієнтам, хто очікує на пересадку органів та є вакцинованим від Covid-19. Тих, хто не хоче вакцинуватися, виключатимуть з листів очікування. За словами представників медичної спільноти, ідея такого кроку проста: Covid-19 дуже небезпечний для тих, кому будуть пересаджувати органи, а ще ставить під загрозу успіх усієї операції, а значить, і цінність все ще рідкісних і дорогих органів.

Після трансплантації пацієнтам необхідно приймати імунодепресанти, які не дозволяють імунній системі відторгати новий орган. Але придушення імунітету також робить реципієнтів дуже сприйнятливими до зараження SARS-CoV-2 і розвитку важкої форми Covid-19. За оцінками деяких експертів, ризик смерті від коронавірусу для реципієнтів становить від 20% до 30%.

Оцінка шансів на виживання входить у список пріоритетів щодо того, хто отримає донорські органи. Вимога вакцинації проти руйнівних інфекційних захворювань вже давно також є стандартом. Реципієнти органів повинні бути вакциновані проти гепатиту А, гепатиту В, грипу та правця.

Наразі у США близько 107 тис. людей чекають на нові органи, понад 90 тис. з них, чекають на нирку. Десятки людей, які потребують різних органів, помирають кожного дня, так і не дочекавшись трансплантації.

Як відомо, за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 8 832 осіб. Одужали 2 053 пацієнта, ще 207 померли.

Станом на ранок 11 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 16 областей.

Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.

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