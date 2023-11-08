Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: стало відомо, хто його очолив

Оксана Сухорукова – колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи

Міністерство оборони України створило Департамент охорони здоров’я, який очолила Оксана Сухорукова. Про це йдеться в заяві міністерства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сьогодні, 8 листопада, представила очільницю новоствореного Департаменту охорони здоров’я у складі Міністерства.

Нею стала Оксана Сухорукова – колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою», – зазначила Калмикова.

За даними міністерства, нині Департамент охорони здоров’я Міноборони на шляху формування, а основне завдання Сухорукової - швидкий і системний запуск роботи.

Що відомо про Сухорукову

З 2014 року Оксана Сухорукова – співзасновниця благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік працювала у Міністерстві охорони здоров’я директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2021-2022 працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

Раніше повідомлялося, що Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби.