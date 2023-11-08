Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: стало відомо, хто його очолив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: стало відомо, хто його очолив
Оксана Сухорукова працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України
фото: Міноборони

Оксана Сухорукова – колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи

Міністерство оборони України створило Департамент охорони здоров’я, який очолила Оксана Сухорукова. Про це йдеться в заяві міністерства.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сьогодні, 8 листопада, представила очільницю новоствореного Департаменту охорони здоров’я у складі Міністерства.

Нею стала Оксана Сухорукова – колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

«Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою», – зазначила Калмикова.

За даними міністерства, нині Департамент охорони здоров’я Міноборони на шляху формування, а основне завдання Сухорукової - швидкий і системний запуск роботи.

Що відомо про Сухорукову

З 2014 року Оксана Сухорукова – співзасновниця благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік працювала у Міністерстві охорони здоров’я директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

Раніше повідомлялося, що Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби.

Читайте також: Як Міноборони залишило армію без трусів. Рахункова палата опублікувала результати ревізії
Теги: Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
1 листопада, 21:00
У перші тижні великої війни Міноборони підписало низку контрактів із ТОВ «Українська бронетехніка», а вже через рік пішло судами проти цього партнера
Розплата за «снарядний голод»? Міноборони карає великого постачальника зброї Війна і бізнес
30 жовтня, 09:00
Військова служба за призовом під час мобілізації закінчується у строки, визначені указом президента України
Чим відрізняється мобілізований військовий від контрактного: відповідь Міноборони
24 жовтня, 12:30
Андрій Юсов
Розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
16 жовтня, 03:56
Пентагон перекинув другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор’я
Пентагон перекинув другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор’я
15 жовтня, 07:55
Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт
Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт
15 жовтня, 02:50
Ізраїль стягує військову техніку на кордон із сектором Гази перед початком наземної операції
ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази
14 жовтня, 20:01
В уряді знаходять бюрократичні перепони, щоб не відбулося передачі садиби у власність столиці
Акція біля дому Сікорського: активісти вимагають повернути історичну будівлю громаді
14 жовтня, 17:59
Захист країни неможливий без власної оборонної індустрії
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
9 жовтня, 12:52

Здоров'я

Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: стало відомо, хто його очолив
Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: стало відомо, хто його очолив
Парламент може легалізувати канабіс найближчим часом: названо терміни
Парламент може легалізувати канабіс найближчим часом: названо терміни
Біль у горлі та рожеві очі: на Рівненщині виявлено новий підвид штаму Covid-19
Біль у горлі та рожеві очі: на Рівненщині виявлено новий підвид штаму Covid-19
Мінохорони здоров'я пояснило, чи можлива епідемія гепатиту А
Мінохорони здоров'я пояснило, чи можлива епідемія гепатиту А
Мінохорони здоров'я пояснило, як оформити інвалідність під час війни
Мінохорони здоров'я пояснило, як оформити інвалідність під час війни
Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України
Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
4579
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4211
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
4117
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч
3806
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту