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Пентагон перекинув другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор’я

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон перекинув другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор’я
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін віддав наказ авіаносній ударній групі USS Dwight D. Eisenhower почати рух до Східного Середземномор'я

Пентагон відправив другу авіаносну ударну групу до східного Середземного моря неподалік від Ізраїлю, щоб стримати Іран або Хезболлу від втручання в конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляє ABC News.

Авіаносній ударній групі USS Eisenhower було вказано вирушити в східне Середземномор'я та приєднатися до авіаносної ударної групи USS Gerald R Ford, яка прибула туди на початку цього тижня й знаходиться в міжнародних водах поблизу Ізраїлю.

«Я віддав наказ авіаносній ударній групі USS Dwight D. Eisenhower почати рух до Східного Середземномор'я. Це є частиною наших зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАС на Ізраїль», – сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.

Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців «Форд» у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт. 

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія наказ військові Беньямін Нетаньягу ХАМАС конфлікт

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