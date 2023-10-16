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Розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
Андрій Юсов
фото з відкритих джерел

РФ використовує терористичні атаки по Ізраїлю з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України

Росія активно використовує ситуацію в Ізраїлі, з'являються підтвердження взаємодії Кремля та ХАМАС. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі каналу «Ми Україна».
 
«У РФ використовують терористичні атаки по Ізраїлю, з одного боку, з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України на міжнародному рівні, з метою використати події та атаки в Ізраїлі проти України, послабити міжнародну підтримку – це факт», – зазначив Юсов.

За його словами, також дедалі частіше з'являється підтвердження взаємодії та співробітництва путінської Росії з рухом ХАМАС.

«І передача зброї, трофейної зброї до ХАМАСу відбулася раніше терористичних атак в Ізраїлі», – додав Юсов.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. 

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Теги: ХАМАС Україна війна армія Міноборони Ізраїль міністр

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