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Повне сонячне затемнення: онлайн-трансляція

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Повне сонячне затемнення: онлайн-трансляція
Затемнення буде видно на території Північної Америки, тому українці зможуть спостерігати за ним лише онлайн
фото з відкритих джерел

За 68 хв затемнення пройде через Північну Америку, включаючи Мексику, 15 штатів США та Канаду

У понеділок, 8 квітня, відбудеться перше повне сонячне затемнення 2024 року. Видно його буде на території Північної Америки, тож жителі України зможуть його побачити лише за допомогою онлайн-трансляцій.

Фаза часткового затемнення розпочнеться о 19.27 за київським часом – явище можна буде спостерігати з території Гаваїв. Фаза повного затемнення стартує о 19:51, а вже о 21:27 Місяць повністю закриє Сонце. Фаза повного сонячного затемнення завершиться о 22:46, а часткового – о 23:48.

Де дивитись сонячне затемнення онлайн

Трансляцію затемнення вестиме NASA. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Можливість побачити затемнення надасть і ресурс Time and Date о 19:30.

Свою трансляцію також проведе портал Space.com, вона також стартує о 20:00.

Як все відбуватиметься

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.

Центральна тінь Місяця торкнеться Землі на сході сонця в Тихому океані біля острова Старбак у Кірібаті. Потім тінь перетне Землю за 3 год 16 хв, перш ніж остаточно зникне на заході сонця в Атлантичному океані на північ від Азорських островів.

Затемнення подолає шлях довжиною близько 16 тис. км, причому менше половини шляху пройде над сушею. За прогнозами, затемненню знадобиться 68 хв, щоб пройти через Північну Америку, включаючи Мексику, 15 штатів США та Канаду.

До слова, Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».

Теги: NASA Сонце Місяць

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