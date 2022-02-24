Військовий стан: як працюватимуть медичні установи

В Україні призупинено планові госпіталізації та операції

Міністерство охорони здоров'я повідомило, як працюватимуть медичні установи під час воєнного стану. У відомстві зазначили, що медичну допомогу надаватимуть усім, хто її потребує, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

На даний момент в Україні призупинено планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

У МОЗ наголосили, що у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та його оновлення.

Крім того, всі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

«Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги», – запевнили у відомстві.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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