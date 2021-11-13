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    Патріарх Варфоломій переніс візит до Афона через спалах коронавірусу у монастирях

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    Деякі афонські монахи виступають проти вакцинації і переконують у цьому вірян - Патріарх Варфоломій переніс візит до Афона через спалах коронавірусу у монастирях
    Деякі афонські монахи виступають проти вакцинації і переконують у цьому вірян
    фото з відкритих джерел

    Вселенський патріарх хоче донести до афонських монахів важливість вакцинації, як єдиного способу подолати пандемію

    Вселенський патріарх Варфоломій переніс свій офіційний візит до Афона через спалах захворювання на коронавірус у громаді в монастирях на Святій Горі на півночі Греції, повідомляє Ekathimerini.

    «Цим рішенням (про відтермінування візиту до Афона) Вселенський патріарх хоче послати меседж в усіх напрямках про необхідність вакцинації та дотримання заходів захисту від коронавірусу як єдиного безпечного способу подолати смертельну пандемію», – йдеться у заяві Варфоломія.

    При цьому його візит до грецької столиці Афіни з 20 по 25 листопада відбудеться, як і планувалося раніше.

    Зазначається, що вселенський патріарх Варфоломій відвідує Грецію в рамках заходів, організованих Елладською православною церквою з нагоди 30-ї річниці сходження Варфоломія на Вселенський престол.

    Як повідомлялося раніше, Вселенський патріарх Варфоломій, який переніс стентування в американській лікарні, почувається добре та в кінці місяця планує відвідати Грецію.

    Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

    У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікувалося, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

    Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

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    Теги: церква Вселенський патріарх Варфоломій коронавірус
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    Патріарх Варфоломій переніс візит до Афона через спалах коронавірусу у монастирях