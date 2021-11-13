На нас чекають важкі тижні, – Меркель записала відеозвенення до громадян

Ангела Меркель закликала усіх нещеплених громадян обов'язково вакцинуватися

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала нещеплених громадян країни переглянути своє рішення та пройти курс вакцинації від коронавірусу. Про це вона заявила у відеозверненні у суботу, повідомляє Tagesschau.

«Попереду на нас чекають важкі тижні, і ви можете бачити, що я дуже хвилююся. Терміново прошу всіх, хто ще не був вакцинований: будь ласка, подумайте», – сказала Меркель.

Семиденний рівень захворюваності на коронавірус у Німеччині виріс до найвищого рівня із початку пандемії – до 277,4 на 100 тис. осіб.

Рекорд третьої хвилі пандемії у грудні минулого року становив 197,6.

Федеральний уряд і лідери 16 земель Німеччини повинні наступного тижня провести зустрічі, на якій обговорять жорсткість обмежень.

«Нам завжди допомагало, коли землі та федеральний уряд працювали разом і дотримувалися єдиних правил», – сказала Меркель.

Уряд Німеччини запровадив безкоштовні експрес-тести на коронавірус, щоб посилити боротьбу з поширенням COVID-19.

За даними інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса в Німеччині за добу було виявлено 45 365 нових випадків зараження, а за весь час пандемії зафіксовано понад 5 млн випадків.

Усі пандемії згасають і, ймовірно, цього слід очікувати для пандемії Covid-19 у 2022 році. Проте локальні та сезонні спалахи коронавірусу залишаться, особливо у країнах із хронічно пасивною вакцинацією, пише The Economist.

Як повідомлялося раніше, міждисциплінарна асоціація інтенсивної терапії та невідкладної медицини Німеччини (DIVI) прагне рівня вакцинації населення у 80%, але виступає проти примусового щеплення.

На питання, чи допоможе обов’язкова вакцинація побороти епідемію, керівник DIVI Гернот Маркс відповів, що «Як DIVI, ми проти цього, тому що ми повинні переконувати людей, а не зобов’язувати їх. Інакше ті, хто сумнівається, віддаляться ще далі від суспільства».

Нагадаємо, Німеччина щепила двома дозами близько 70% населення. Нині там чергова хвиля епідемії, рівень захворюваності приблизно як в Україні. Але смертність у кілька разів менше.

На думку німецького лікаря, якщо б доля вакцинованих була на 80%, тоді б ФРН «опинилася б в іншій ситуації». Маркс підкреслює, що вірус нині загрожує і молодим.

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