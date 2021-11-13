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    Яку вакцину не можна змішувати з іншими: позиція МОЗ

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    У МОЗ назвали такі дії порушенням та &laquo;експериментом над собою&raquo; - Яку вакцину не можна змішувати з іншими: позиція МОЗ
    У МОЗ назвали такі дії порушенням та «експериментом над собою»
    Фото: france24.com

    Кузін закликав не поєднувати CoronaVac рештою препаратів проти Covid-19

    Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що використання бустерних доз повинно чітко регулюватися. Водночас закликав не змішувати CorovaVac з іншими вакцинами, назвавши це «експериментом над собою». Про це інформує пресслужба МОЗ.

    «Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини - використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК», – відзначив Кузін.

    За словами державного санітарного лікаря, після введення першої дози CorovaVac, робиться друга доза тим самим препаратом, а не альтернативним, оскільки сьогодні це не відповідає протоколам й інструкціями.

    «Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою», – відзначив Кузін.

    МОЗ додає, що сьогодні немає статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин, оскільки в реєстрі відзначається виключно кількість проведених щеплень, а доступ до персональної інформації пацієнта є лише у лікаря, або у бригади, яка проводила щеплення.

    «Але якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини», – пише пресслужба.

    Раніше МОЗ спростувало фейк про те, що вакцина проти ковіду може заражати людей.

    Нагадаємо, найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Стало відомо, чим найбільше вакцинувалися українці: Pfizer чи CoronaVac?

    Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

    Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

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    Теги: лікар щеплення вакцинація Ігор Кузін
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    Яку вакцину не можна змішувати з іншими: позиція МОЗ