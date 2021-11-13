Яку вакцину не можна змішувати з іншими: позиція МОЗ

У МОЗ назвали такі дії порушенням та «експериментом над собою»

Кузін закликав не поєднувати CoronaVac рештою препаратів проти Covid-19

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що використання бустерних доз повинно чітко регулюватися. Водночас закликав не змішувати CorovaVac з іншими вакцинами, назвавши це «експериментом над собою». Про це інформує пресслужба МОЗ.

«Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини - використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК», – відзначив Кузін.

За словами державного санітарного лікаря, після введення першої дози CorovaVac, робиться друга доза тим самим препаратом, а не альтернативним, оскільки сьогодні це не відповідає протоколам й інструкціями.

«Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою», – відзначив Кузін.

МОЗ додає, що сьогодні немає статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин, оскільки в реєстрі відзначається виключно кількість проведених щеплень, а доступ до персональної інформації пацієнта є лише у лікаря, або у бригади, яка проводила щеплення.

«Але якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини», – пише пресслужба.

Раніше МОЗ спростувало фейк про те, що вакцина проти ковіду може заражати людей.

Нагадаємо, найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Стало відомо, чим найбільше вакцинувалися українці: Pfizer чи CoronaVac?

Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Читайте також:



