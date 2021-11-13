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    Китай презентував вакцину від коронавірусу, яку можна вдихати

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    Китайська вакцина стала першою у світі інгаляційною вакциною - Китай презентував вакцину від коронавірусу, яку можна вдихати
    Китайська вакцина стала першою у світі інгаляційною вакциною
    фото з відкритих джерел

    Через дихальні шляхи людини перша у світі інгаляційна вакцина потрапляє у легені для стимуляції імунітету слизової

    На півдні Китаю, під час міжнародної виставки у місті Хайкоу, презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції. Після потрапляння до легень – вона стимулює імунітет слизової органу, повідомляє CGTN.

    Китай представив першу інгаляційну вакцину
    Автор: CGTN

    Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів – він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу, чого неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін’єкцій.

    Усі вакцини від коронавірусу, які отримують українці, у рівній мірі мають низькі побічні наслідки, але найбільше несприятливих події після імунізації проти коронавірусної хвороби від вакцини CoviShield. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

    Як раніше повідомлялося, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.

    До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

    Раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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    Теги: Китай щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Китай презентував вакцину від коронавірусу, яку можна вдихати