Хвиля підліткових отруєнь: у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток

Стан дитини важкий

У Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток перед уроками, її госпіталізували у важкому стані.

Про це в п'ятницю, 5 березня, йдеться в сюжеті ТСН.

«Стан дитини важкий, стабільний. Вона не пам'ятає, скільки вжила таблеток. Всі, що були вдома, - вона прийняла», – заявив лікар-анестезіолог Степан Пішак.

Причина таких дій дівчинки не зрозуміла – в школі стверджують, що з ровесниками у дівчинки були рівні стосунки, проявів дитячого цькування не помічали, її участь у «групах смерті» поліцейські не виявили.

До слова, на Волині це вже третій випадок отруєння підлітків за тиждень.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що у Кривому Розі 15-річна дівчина створила «групу смерті» в Telegram.

Також у Рівному 11-річна дівчинка наковталась пігулок.

Цього тижня на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.