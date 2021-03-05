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    Хвиля підліткових отруєнь: у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток

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    Дівчина не пам'ятає, скільки випила таблеток - Хвиля підліткових отруєнь: у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток

    Дівчина не пам'ятає, скільки випила таблеток

    Фото ілюстративне

    Стан дитини важкий

    У Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток перед уроками, її госпіталізували у важкому стані.

    Про це в п'ятницю, 5 березня, йдеться в сюжеті ТСН.

    «Стан дитини важкий, стабільний. Вона не пам'ятає, скільки вжила таблеток. Всі, що були вдома, - вона прийняла», – заявив лікар-анестезіолог Степан Пішак.

    Причина таких дій дівчинки не зрозуміла – в школі стверджують, що з ровесниками у дівчинки були рівні стосунки, проявів дитячого цькування не помічали, її участь у «групах смерті» поліцейські не виявили.

    До слова, на Волині це вже третій випадок отруєння підлітків за тиждень.

    Зазначимо, напередодні стало відомо, що у Кривому Розі 15-річна дівчина створила «групу смерті» в Telegram.

    Також у Рівному 11-річна дівчинка наковталась пігулок.

    Цього тижня на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

    Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

    Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.

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      Теги: діти школа отруєння Луцьк ліки школярі
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