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Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця
Ілля Ємець з маленьким пацієнтом та колегами
фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я розпочало реорганізацію Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Засновник Центру Ілля Ємець вважає, що мова йде про знищення установи

Провідні дитячі кардіохірурги та кардіологи світу звернулися до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я із закликом зберегти цілісність Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Серед підписантів звернення – керівники та провідні фахівці Columbia University Medical Center (США), Deutsches Herzzentrum der Charité (Німеччина), University College London (Велика Британія), University of Toronto (Канада), Royal Alexandra Hospital for Children (Австралія), Seattle Children’s Hospital та інших авторитетних медичних центрів світу.

Зокрема, президент Congenital Heart Surgeons’ Society Річард Джекіс (США), професор кардіохірургії Колумбійського університету Еміль Баша (США), один із найавторитетніших дитячих кардіохірургів світу Рене Претр (Швейцарія), професор Університетського коледжу Лондона Мартін Елліотт (Велика Британія), директор відділення вродженої та дитячої кардіохірургії Deutsches Herzzentrum der Charité Йоахім Фотіадіс (Німеччина), професор Університету Торонто Вільям Вільямс (Канада), професор Сіднейського університету Тімоті Картмілл (Австралія), а також американські кардіологи Марк Левін, Томас Джонс, Санфорд Мелзер і Браян Моррей.

Видатний дитячий серцево-судинний хірург, один із найвідоміших світових фахівців у галузі хірургії вроджених вад серця професор Роджер Мі з Іллею Ємцем
Видатний дитячий серцево-судинний хірург, один із найвідоміших світових фахівців у галузі хірургії вроджених вад серця професор Роджер Мі з Іллею Ємцем

У зверненні наголошується, що вроджені вади серця є однією з найскладніших сфер медицини, яка потребує високоспеціалізованих команд, багаторічного досвіду та концентрації експертизи в одному центрі. Саме тому провідні медичні установи світу працюють за принципом об’єднання фахівців і ресурсів, а не їх розпорошення.

Міжнародні експерти зазначають, що Центр дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві під керівництвом професора Іллі Ємця заслужено здобув міжнародне визнання завдяки високим результатам лікування та вагомому внеску у розвиток дитячої кардіохірургії.

«Загроза втрати експертних знань суперечить міжнародному досвіду і, як мінімум, буде ризикованим кроком. Найкращі центри світу концентрують експертизу в невеликій кількості установ, де забезпечуються найкращі результати лікування», – йдеться у зверненні.

Окремо автори листа наголошують, що світовий досвід свідчить: найкращі результати досягаються саме у високоспеціалізованих центрах із великим обсягом пацієнтів та сформованими командами експертів.

Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця фото 1
Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця фото 2
Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця фото 3
Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця фото 4
Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця фото 5
Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця фото 6

Натомість послаблення таких центрів може негативно позначитися на якості медичної допомоги та навіть призвести до додаткових витрат для системи охорони здоров’я. 

Міжнародні фахівці також висловили готовність надати українській владі додаткові консультації та експертну підтримку щодо збереження і подальшого розвитку Центру, який сьогодні є одним із провідних закладів дитячої кардіохірургії не лише в Україні, а й у Східній Європі.

Девід Оверман, президент асоціації дитячих кардіохірургів Америки та почесний член цієї асоціації Ілля Ємець
Девід Оверман, президент асоціації дитячих кардіохірургів Америки та почесний член цієї асоціації Ілля Ємець

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України розпочало реорганізацію Державної установи Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Засновник Центру Ілля Ємець заявив, що цей процес призведе до фактичного знищення установи,

Теги: Ілля Ємець медицина здоров'я

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Науковці та кардіохірурги зі США та Європи виступили на підтримку українського кардіохірурга Іллі Ємця
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