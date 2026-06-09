Має 55 правнуків та 30 онуків: 109-річна ірландка розкрила секрети свого довголіття

Довгожителька має 10 дітей, найстаршому з них 85 років

Нелл Хайнс торік у грудні відсвяткувала 109-річчя. У день свого народження жінка розповіла журналістам про секрети довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Нелл Хайнс народилася 15 грудня 1916 року в Ірландії, у графстві Оффалі. Ірландка зростала у багатодітній родині, її батьки Вільям та Мері Джонс мали шестеро дітей. Сестра Нелл Хайнс Джулія також була довгожителькою, вона прожила 98 років.

В Ірландії Нелл Хайнс навчалася у місцевій школі, після чого пішла працювати на пошту. Зі своїм чоловіком Вільямом вона познайомилася на вечірці, а у 1939 році 23-річна Хайнс вийшла заміж. За роки подружнього життя у пари народилося 10 дітей, найстаршому нащадку довгожительки нині 85 років. Також Нелл Хайнс має 30 онуків, 55 правнуків та сімох праправнуків.

Нелл Хайнс є старшою за незалежну Ірландію, за своє життя вона застала правління п’яти британських монархів, десятьох Пап Римських і двадцятьох президентів США. Торік ірландка розкрила секрет свого довгого життя. Він полягає у трьох звичках. «Важка праця і жодного куріння та алкоголю», – зазначила жінка.

Нагадаємо, Сьюзан Браун, яка відсвяткувала 108-річчя, з нагоди свого дня народження вона розповіла про своє життя та поділилася секретами довголіття. Довгожителька досі водить авто та має власне зарезервоване паркомісце для водіїв віком понад 100 років.

Бетті Морріс веде активний спосіб життя, займається спортом та навіть водить авто. 13 травня американка відзначила свій 101 день народження та розповіла про секрети свого довголіття. Гарним самопочуттям та щасливим життям довгожителька завдячує кільком правилам, яких вона дотримується.