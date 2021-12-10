На Вінниччині лікарі торгували фальшивими covid-сертифікатами (фото, відео)

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років

Вартість такої послуги становила від 3 тис.до 7,5 тис. грн

Правоохоронці викрили на Вінниччині групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних covid-сертифікатів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції

«Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тис. грн».

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучили комп’ютери, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з інформацією про клієнтів, незаповнені бланки сертифікатів міжнародного та внутрішнього зразків із печатками лікарів та лікарень, а також інші речові докази їх злочинної діяльності.

Слідчі з’ясували, що організатор шукав охочих отримати Covid-сертифікати без введення вакцини, які б відображалися у застосунку «Дія», а інші лікарі – вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я.

Вартість такої послуги становила від 3 тис.до 7,5 тис. грн.

Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 ККУ.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, у «Борисполі» виявляють «пачками» осіб із фальшивими Covid-сертифікатами.

До слова, в Одесі СБУ викрила схему підробки фейкових Covid-сертифікатів.